Sağanak etkili oldu… Metrekareye 174 kilo yağmur düştü

Artvin'de dün akşam saatlerine doğru başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle oluşan sel sularıyla Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzeri toplamada 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Hopa'da Sundura Mahallesinde çay toplarken yağışlara bağlı olarak derenin yükselmesi sonucu mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Ekiplerince bulunduğu bölgeden kurtarıldı. Arhavi'de Kapisre deresi taşması sonucu çevresinde bulunan sanayi sitesi sakinleri ile bir öğrenci yurdu tedbir amaçlı tahliye ediirken, kale mahallesi karayolunda çökme meydana geldi. İl Özel İdaresi, Karayolları DSİ Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Yağışların neden olduğu heyelan ve taşkınlarda can kaybının olmadığı bildirildi. Artvin Valisi Cengiz Ünsal öncülüğünde kriz masası kuruldu. Vali Ünsal Arhavi ve bölgede incelemelerde bulundu. Arhavi, Hopa ve Borçka'da yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ile taşkınlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını söyledi.Vali Ünsal, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Arhavi ve Hopa kaymakamlıklarında 'Kriz Masası Durum Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirdi. Vali Ünsal, öğleden sonra başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde heyelanlar ve taşkınlar meydana geldiğini ifade ederek, 'Dün öğleden sonra başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde heyelanlar (toprak kayması) meydana gelmiştir. Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ancak, meydana gelen heyelanlar neticesinde Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerimize bağlı toplam 32 köy yolu ulaşıma kapanmıştır.Valiliğimizin koordinesinde; 'İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve Belediye ekipleri tarafından kapanan köy yollarını açma çalışmalarımız devam etmektedir. İlimiz genelinde ve özellikle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerimizde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz' dedi.