Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm hedefini rakamlarla tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programını İstanbul'da sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç'te yapımı tamamlanan 'Tersane İstanbul' projesinin açılış töreninde konuştu.Burada turizm rakamlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, rakamları tek tek açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye katkı yapan her yatırımı desteklediklerini belirterek turizm gelirinin de her yıl istikrarlı bir şekilde artığını dile getirdi.2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon turist sayısı hedefinin korunduğunu hatırlatan Erdoğan, '2023 yılı sonunda turist sayımız 56 milyon 700 oldu.' dedi.Galataport'a ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, rezerasyonlarda artış olduğunu ifade edip Türkiye'nin turizm konusunda en güçlü potansiyeline sahip ülkelerden biri olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:İstanbul bugün kültür ve kongre açısından dünyanın gözde destinasyonları arasında yer alıyor. İstanbul'da çok sayıda uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptık. Birçok hükümet ve devlet yetkilisini İstanbul'da misafir ettik. Hükümet olarak bugüne kadar yatırımcılarımızın hep yanında olduk. Türk ekonomisine katkı sağlayan herkesi destekledik. Bizim için yerli veya yabancı yatırımcı yoktur. Katma değer üreten yatırımcı vardır. Ülkemizde veya yurt dışında elde ettiği kazancı Türk ekonomisi için kullanan yatırımcılarımızın yanındayız. İş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz.Turizm zincirleme katkı değer üreten alanların başında geliyor. Türkiye olarak turizm konusunda en potansiyelli ülkelerin başında geliyoruz. Geniş bir yelpazede ciddi imkanlara sahibiz. Yıllarca bazı imkanları değerlendiremedik. Turizm denince sadece deniz, kum, güneş anlaşılıyordu. Kültürel mirasımız kaderine terk edilmiş durumdaydı. 2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştirmeye karar verdik. Turizmi stratejik bir adım olarak gördük. Turizmi 12 aya yayma konusunda adımlar attık. Kritik alanlarda vizyoner çalışmalar yürüttük. Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarttık. Turizmi Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri haline getiren biz olduk. Rekordan rekora koşuyoruz.2002 yılında 8,5 milyar dolardan devraldığımız gelirlerimizi, 2023 yılında 56 milyar dolar sınırına getirdik. Kalış süresi, harcama tutarı ve turist sayısına bağlı olarak turizm gelirleri artıyor. Temmuz sonu itibariyle ülkemize gelen turist sayısı 35 milyona ulaştı. 2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon turist sayısını hedefliyoruz. 2002 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 13 milyonken, 2023 sonunda bu sayı 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Havalimanlarımız sayesinde yabancı misafirlerimiz ülkemizin her köşesini kolayca ziyaret edebiliyor. Günlük ortalama 1500 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Ne gerek var dedikleri, engellemek için her yola başvurdukları yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor.Güvenlik noktasında da herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşanmıyor. Teröristlerden temizlediğimiz yerleri artık milletimizle birlikte tüm insanların ziyaretine açtık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin giderek daha fazla turist çektiğini memnuniyetle görüyoruz. Başta İstanbul olmak üzere kıyı şeritlerimizde kruvaziyer çalışmalarını memnuniyetle görüyoruz. Gemi başına artık daha fazla yolcu İstanbul'a geliyor. Önümüzdeki yıllarda İstanbul'a gelecek yolcu sayısında ciddi artışlar bekliyoruz. Gastronomi açısından da geleneksel yemek kültürümüzü dünyaya tanıtmak adına pek çok çalışma yürüttük. Tüm bunlar sadece birer başlangıçtır. Önümüzde daha katedeceğimiz birçok başlık bulunuyor. Dünya markası olana kadar durmayacağız.