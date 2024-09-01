AFAD uyardı: İstanbul dahil 22 ile sarı kod verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu, İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, heyelan ve fırtına gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

Yurt genelinde sıcak havaların ardından yağışlar aralıklarla etkili oluyor.Eylül ayına giriş yaptığımız bu günlerde meteoroloji raporları da yağışlı havalara dönüş yaptı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.Buna göre turuncu uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ olurken Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa ise sarı kod ile uyarılan iller arasında yer aldı.AFAD tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:MGM'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır.Turuncu - Kırklareli, Tekirdağ.Sarı - Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa.- Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilimizden toplam 57 ihbar alınmıştır.- Karabük ilimizde 5 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir.- Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.