Tedirgin eden görüntü: Evlere kadar yaklaştı kimse içeri giremiyor

Konya'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan obrukların sayısı her geçen gün artıyor. Obrukların evlerin altında oluşmamasının şans olduğunu belirten Konya Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Arif Delikan, "En son oluşan obruk ile evler arasındaki mesafe belki 20-30 metre bile yoktur. Oradaki insanlarla da görüştük, gerçekten çok korkuyorlar. Alttan su çıktığını, hatta suyun yüzeye doğuya fışkırdığını söylüyorlar. Bölgede gaz çıkışı var ve bu hızlı bir gaz çıkışı olduğunda, tedirgin oluyorlar” dedi.

Konya Ovası'nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı.Karapınar ilçesindeki Seyithacı ve Ekmekçi yaylalarında obruk oluşumunun hızlandığını belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Delikan, 'Bu bölge obrukların büyük çoğunluğunun görüldüğü alan. Özellikle yeni oluşan obruklar Karapınar'daki Seyithacı Yaylası ile Ekmekçi Yaylası'nın arasında meydana geliyor. Tabii bunun paralelinde birçok obruk bu yıl içinde yine oluştu. O bölge şu an, özellikle geçen seneyle bu sene oldukça dinamik bir alan. Obrukların burada devam edeceğini söylemiştik, aynen devam ediyor. Bu yıl içinde bir tane oluştu ve iki tane de daha önce oluşmuş olan obruk çöktü ve derinleşti.Bölgede Seyithacı Fayı var. Özellikle bölgeyi kontrol eden ve bu faya paralel birçok fay oradaki Sultaniye Havzası'na doğru eğimli bir şekilde devam ediyor. Bu obruklar özellikle fayların, düşen blok üzerinde ve genelde içindeki malzeme akışına baktığımızda, doğuya doğru bir malzeme akışının olduğu obruklar, bölgede hızlı bir şekilde gelişiyor ve gelişmeye devam edecek gibi görünüyor' ifadelerini kullandı.'Acil eylem gerekiyor'Bölgede yaşayanların sayıları artan obruklarla tedirgin olduklarını söyleyen Doç. Dr. Delikan, 'Daha önce biz 3 yıl o bölgeye çalıştık. Konya AFAD İl Müdürlüğü ile beraber o bölgeyi pilot bölge olarak seçtik. O bölgede aslında İHA uçuşları yapılıyor. Yani oluşabilecek obruklar belirlenmeye çalışıyor ki, daha önce biz belirledik ve oralar çöktü. Ama oradaki yaylada çok ev var. Bu evlerin arasında en son oluşan obrukla evler arasındaki mesafe belki 20-30 metre bile yoktur. Oradaki insanlarla da görüştük. Evlere çok yakın. ''Evlerin arasında oluşmaya başladı. Şans ki, evlerin altında oluşmadı. Yani şu an oluşanların tümü çevrede oluştu ama orada belki ben onlarca obruk sayarım evlerinin kenarlarında, çevresinde veyahut da evlerin kenarlarında öyle oluşan bir obruk yok şu an. Ama insanlar burada tehlikede. En son konuştuğumda gerçekten çok korkuyorlar. Alttan su çıkıyor. Hatta suyun yüzeye doğuya fışkırdığını söylüyorlar. Sadece oradaki görgü tanıdıkları bunu söylüyorlar. Onun dışında bölgede gaz çıkışı var ve bu hızlı bir gaz çıkışı olduğunda insanlar bundan tedirgin oluyorlar. Maalesef ki, oradaki yaşayanlar çok tedirgin' diye konuştu.Doç. Dr. Delikan, açıklamasında, 'Tabii acil eylem gerekiyor. Bununla ilgili, ilgili kurumlar çalışmalar yapacaklar. Yani buranın taşınması mı olur veyahut da yaşam devam mı eder? Bununla ilgili yurt dışında birçok örnek var. Bir tarafta obruk oluşuyor, bir taraftan yaşam devam ediyor. O bölge böyle mi devam eder, yoksa yoğun obruk oluşan bölgeden insanlar başka yere taşınır mı? O tabii ilgili kurumların alacağı karara bağlı' dedi.