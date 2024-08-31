Bakan Kurum paylaştı! Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyorlar

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından devlet, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilediği deprem sonrası, güvenli konutlar tek tek yükseliyor.Konutların tamamlanmasının ardından da depremzede vatandaşlar, sıcak yuvalarına kavuşuyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, bu kez Diyarbakır'da yapımı tamamlanan konutlara ilişkin bir video paylaştı.Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Diyarbakır’ımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturuyorlar.Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız.