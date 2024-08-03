Araç sahiplerini sevindiren haber! Tarih belli oldu

Brent petrolün fiyatlanması benzin ve motorini etkiliyor.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor