WhatsApp'da yeni özellik: 'Mesaj yığını derdi' son buluyor

WhatsApp, Android kullanıcılarının günlük mesajlaşma deneyimini daha da pratik hale getirmek için önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. Bildirimlerle dolup taşan mesaj kutularını temizlemek çoğu kullanıcı için zaman zaman zahmetli bir iş haline gelebiliyor. Bu sorunu çözmek amacıyla yepyeni bir özellik geliştiriliyor.'WHATASPP ANDROID' İÇİN TÜMÜNÜ OKUNDU OLARAK İŞARETLE ÖZELLİĞİ'Tümünü okundu olarak işaretle' işlevi ile kullanıcılar, uygulamayı her açtıklarında karşılarına çıkan okunmamış mesaj bildirimlerini tek bir hamlede temizleyebilecek. Özellikle yoğun mesaj trafiği yaşayanlar için bu seçeneğin, zamandan tasarruf sağlarken uygulamanın kullanımını da kolaylaştıracağına inanılıyor.Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde geçerli olacak özelliği kullanabilmek için, ana ekranın sağ üst köşesinde yer alan üç nokta simgesine dokunup 'Tümünü okundu olarak işaretle' (Mark all as read) seçeneğini seçmek yeterli olacak.Tüm mesajları okundu olarak işaretleme, uzun süredir iOS kullanıcılarının faydalandığı bir imkandı ve nihayet Android'e de geliyor. WhatsApp'ın Android beta 2.24.18.11 sürümüyle test aşamasında olan yeniliğin ise kısa süre içinde tüm kullanıcılarla buluşacağı öngörülüyor.