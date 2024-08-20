Şarkıcı Suavi'nin konserinde tansiyon yükseldi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' nedeniyle konser etkinliği düzenlendi.Beykoz Belediyesi'nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı.Suavi'nin konseri sırasında bir grup tarafından protesto düzenlendi.Suavi şarkı söylerken grup, “Beykoz'da terörist istemiyoruz” sloganı attı.Suavi konserine devam ederken gruba polis engel oldu.Daha sonra protestocu grup olaysız bir şekilde dağıldı.Yaşananların ardından bir açıklama yapan Suavi, 'Dünya Beykozlular gününde çok keyifli bir sahne, eğlenceli bir gece yaşadık. Katkı verenlere, benimle birlikte söyleyenlere ve ev sahipliği yapan Alaattin KÖSELER başkana ve ekibine içten teşekkürler. Gayrısı teferruat.' dedi.Öte yandan konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı bir açıklama yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:'Millî ve manevî yönü yüksek, vatansever karakteriyle Beykozlu kimliğinden gurur duyan hemşehrilerimizle birlikte bu görüşleri gönülden paylaşarak sormaktayız: Neden Suavi? Selahattin Demirtaş'a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üssüne dönüştüren Suavi'nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkanlarla birlikte hareket ettiği delilleriyle sabittir. Bu kişinin Beykoz'un en önemli ve onurlu gününde sahne alması, millî duyguları yok saymak anlamına gelir ve bu tutum kesinlikle hoş görülemez.'