MSB'den 'Amfibi Harekat Eğitimleri'ne ilişkin paylaşım

Kahraman Türk askeri, en zorlu koşullarda hayatta kalmak için birçok eğitim alıyor. Havada, karada ve denizde kahraman ordumuz, düşmana fırsat vermiyor.Dünyanın sayılı ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri, mukavemet kabiliyetiyle düşman ordularının korkulu rüyası haline geldi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Amfibi Kolordu Komutanlığına bağlı birlikler tarafından, Aksaz ve Kaş/Antalya bölgelerinde Amfibi Harekat Eğitimleri yapıldı.MSB'den eğitimin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.