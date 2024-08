Çankırı'da orman yangınında 44 hektar alan zarar gördü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın 6 saattir sürüyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek kontrol altına alınmakta zorlanılıyor.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, güvenlik gerekçesiyle Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köyleri tahliye edildi.Tahliye edilen köylerde yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere yönlendirildi. Yangının diğer yerleşim yerlerini de tehdit ettiği belirtildi.Yangının hızla yayılması, çevredeki diğer yerleşim yerleri için de ciddi bir tehdit oluşturuyor.Bu tehlike karşısında tahliye edilen köyler, dronlarla havadan görüntülenerek durumun ciddiyeti bir kez daha gözler önüne serildi.Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar neticesinde yangının ilerleyişi durduruldu. Ekipler sabah saatleri itibarıyla 4 farklı bölgede soğutma çalışması yapıyor.Öte yandan, yangında 44,17 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.Yangın bölgesinde açıklama yapan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yangının şu ana kadar yaklaşık 500 hektarlık bir alanı etkilediğini belirterek, “Korktuğumuz başımıza geldi. 4 köyümüzü tahliye ettik ve vatandaşlarımızı güvenli bölgelere yerleştirdik. Havadan ve karadan gelen ekiplerle yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyoruz. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılıyor. Şu an yapabileceğimiz en iyi şey, rüzgarın kesilmesi için dua etmek” dedi.Köylüler, yangının kontrol altına alınıp evlerine geri dönebilme umuduyla gelişmeleri büyük bir endişe içinde izliyor.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.Yangın yerinde ekiplerden bilgi alan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yangının büyük oranda bastırıldığını ifade etti.“Devletin tüm birimleri Ilgaz’da” ifadelerine yer veren Öztürk, “İnşallah yarın mutlu sona ulaşacağız. Çok üzgünüz. Şiirlere konu olan, dağları ile ünlü olan Ilgaz’ın yangınlarla anılmasından mutsuzuz. Türkiye’nin farklı yerlerinde 200’e yakın yangın olduğunu öğrendik. Bizimki de büyük bir yangın. Çok kaliteli ormanlarla çevrili ilçemizdeki bu tür olaylar herkesi üzüyor. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin” dedi.Büyük bir alanın yandığını ifade eden Öztürk, “İnşallah sabaha karşı kesin tespitleri de yapmış olacağız ama 500 hektar civarında bir orman kaybımızın olduğunu düşünüyoruz. Neden çıktığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ama jandarma ekiplerimiz araştırıyor. Elektrik direklerinin şase yaptığı söyleniyor. Başka bilgiler de var ama yarın hepsi belli olur” diye konuştu.Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını hedeflediklerini belirten Öztürk şöyle dedi:“Vatandaşlarımızı otellere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçları karşılandı. Hayvanları güvenli noktalara alındı. Şu anda her şey yolunda, çalışmalar devam ediyor. Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğü’nden Ankara İtfaiyesi'ne kadar Çankırı’nın tüm ekipleri ile müdahale ediliyor. Karayolları ekiplerimiz dozerleriyle, İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile herkes Ilgaz’da. Şu anda yangın baskılandı ama 'Tamamen kontrol altına alındı' diyemiyoruz. Ama iyiye gidiş var. Dua edelim ki rüzgar devam etmesin demiştim. Allah’a şükür rüzgar kesildi. Toparlanmaya başladı”Evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri ise, yangının söndürülmesi ve evlerine geri dönebilme umuduyla gelişmeleri endişeyle izliyor.Mustafa Kuluş adlı vatandaş şöyle dedi:“Ankara’dan Ilgaz’a eşi dostu ziyarete gelmiştim. Ben de yangının olduğu Aşağıdere köyündenim. Anons edilerek köyden bizi tahliye ettiler. Yanımıza sadece giyim ve özel eşyalarımızı alabildik. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Memleketimizde böyle bir yangının olmasına çok üzüldük. Ormanın ve canlıların yanması bizi çok üzdü. Yangın hala devam ediyor. İnşaallah hemen söner”Çalışmalar hakkında bilgi veren Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının üç cephede kontrol altına alındığını, ancak bir cephede müdahalenin halen devam ettiğini açıkladı.Vali Taşolar, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini ifade ederek, Orman Bölge Müdürlüğü, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, AFAD, Kızılay ve jandarma gibi birçok kurumun yangına müdahale ettiğini söyledi.Toplamda 102 araç ve 267 personelin sahada aktif olarak çalıştığını aktaran Taşolar, son cephede de olumlu gelişmeler yaşandığını ve yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.Yangının etkisini artırması ve rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Ilgaz ilçesine bağlı 4 köyde toplam 125 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyuran Vali Taşolar, tahliye edilen vatandaşların kaymakamlık ve belediye tarafından güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirtti.Taşolar, "Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırmalar ise devam ediyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahaleyi sürdürecek" dedi.