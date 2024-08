Bakan Kacır: Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır burada yaptığı konuşmada, 500 milyon liralık yatırım hedefi ile gerçekleşecek ve 150 ilave istihdam oluşturacak yatırımın Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.Türkiye'nin üretim kabiliyetine ve gücüne yeni bir halka daha eklemenin memnuniyetini taşıdıklarını belirten Kacır, özellikle dış pazarlarda yaşanan ekonomik, politik ve sosyal krizlerin, küresel yatırım ortamında dalgalanmalara sebebiyet verdiğini ancak Türkiye'nin yoluna istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında tüm bakanlıklarla yakın işbirliği ve koordinasyon sağlandığını vurgulayan Kacır, bu kapsamlı ve gayretli çalışmanın karşılığının güçlü şekilde alındığını belirtti.Kacır, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğünü hatırlatarak, 'Bu oranla OECD ülkeleri arasında lider, G20 ülkeleri içinde ikinci sıraya yerleştik. İhracat tarafında da büyümeyle eş zamanlı ithalattaki gerileme, dış ticaret dengemizdeki belirgin iyileşmeyi kuvvetlendiriyor. Ekonomi programımızın öncelikli hedefleri arasında yer alan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinde de adım adım ilerleme kaydediyoruz. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran politikaları kararlılıkla sürdüreceğiz.' değerlendirmesini yaptı.'KRİTİK TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEK VERECEĞİZ'Yatırımcı dostu politikalarla, sektörün ihtiyaç duyduğu yapısal reformları hızla hayata geçirerek güçlü bir yatırım iklimi oluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Kacır, 'Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nda yüksek teknolojili ve katma değerli üretim altyapımızı güçlendirerek ülkemizi dünyanın sayılı teknoloji üretim merkezleri arasında konumlandırmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.' dedi.Kacır, bu doğrultuda Türkiye'nin katma değerli üretim kabiliyetlerini destekleyecek ve rekabetçiliğini güçlendirecek destek enstrümanlarını adım adım devreye almaya devam edeceklerini bildirdi.Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla, Türkiye ekonomisine katkı verecek teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansmana erişim imkanı sunduklarını kaydeden Kacır, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın detaylarını kamuoyu ile paylaştığını hatırlattı.Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:'Yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de gerçekleştirecekleri kritik teknoloji yatırımlarına güçlü şekilde destek vereceğiz. Katma değerli üretimimizle, inovasyonla, dijitalleşmeyle teşvik ve destek programlarımızla devletler tarihi açısından kısa bir sürede, 22 yılda tesis ettiğimiz güçlü üretim altyapımız her alanda meyvelerini veriyor. Ülkemizin büyüme ve kalkınma yolculuğunda bizlere güç katıyor.'Maliyet etkin, sürdürülebilir ve esnek barınma ihtiyacının karşılanmasında öncü rol üstlenen prefabrik yapı sanayinin öneminin geçen yıl yaşanan deprem felaketiyle bir kez daha anlaşıldığını belirten Kacır, sektörün destekleriyle vatandaşlara güvenilir barınma alanlarının hızlıca sunulduğunu söyledi.Kacır, prefabrik yapı sektörünün hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:'Hedefimiz, özellikle son yıllarda ivme kazanan prefabrik yapı sektörünün küresel ölçekte söz sahibi ülkelerinden biri haline gelmektir. Yenilikçi çözümlerle dayanıklı çevreci ve maliyet etkin yapı çözümleri sunarak dünyada marka olmaktır. Bakanlık olarak bu anlayışla prefabrik yapı sektörünün de parçası olan metal yapı malzemeleri alanında 2012'den bu yana 1354 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 28 bin nitelikli istihdamın ve 57,7 milyar lira sabit yatırımın önünü açtık.'Nuriş Prefabrik Firması'nın temeli atılan yeni yatırımın sektörde çıtayı yükselteceğine inandığını ifade eden Kacır, şöyle devam etti:' Tesisimiz inşallah en kısa sürede faaliyete geçerek, emeğin, kalkınmanın ve üretimin bir paydaşı olacaktır. Ülkemize inanan, güvenen, milletimizin ali menfaati için taş üstüne taş koyan her teşebbüsü baş tacı etmeye devam edeceğiz. Sanayicimizi, üreticimizi tüm imkanlarımızla her daim destekleyerek onlarla omuz omuza vererek muasır medeniyetlerin de üzerinde bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bu önemli kazanımlar ve başarılarla birlikte başkentimizi sanayinin, üretimin, istihdamın da başkenti yapmak, sanayi bölgelerimizi genişleterek, sanayi bölgelerimize yenilerini ilave ederek büyütmek için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz.'Kacır, son 22 yılda gerçekleştirdikleri yatırımlarla Ankara'yı fabrikaların yükseldiği, sanayi altyapısı güçlü, planlı OSB'leri ile emsal teşkil eden, üretim ve ihracata yön veren bir şehir haline getirdiklerine işaret ederek, başkentteki OSB'lerin sayısını son 22 yılda 8'den 12'ye yükselttiklerini ifade etti.Bakan Kacır, aynı dönemde OSB'lerin altyapı ve üstyapı projelerine finansman desteği sağladıkları bilgisini paylaştı.Başkent OSB'de ilk tesisin temellerinin 21 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığını anımsatan Kacır, 'OSB sınırları içinde yer alan teknik lise, meslek yüksek okulu, demir yolu ve kara yolu bağlantılarıyla Başkent OSB bugün Türkiye'de organize sanayi bölgelerine örnek teşkil edecek bir model olmayı başarmıştır.' dedi.Kacır, sanayinin ikiz dönüşüm yolculuğunda Başkent OSB'nin öncü rol üstlendiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:'Sürdürülebilir ve çevreci üretim altyapısı tesis etmek üzere son yıllarda önemli projelere imza atan OSB'imizi bizler de Yeşil OSB sertifikasıyla ödüllendirdik. 24 bin vatandaşımıza istihdam sağlayan 293 tesisle bugün Başkent OSB, katma değerli, nitelikli ve rekabetçi üretim odaklı kalkınma yolcuğumuza güç katıyor. Ulaşım, enerji, elektroteknik, yapı malzemeleri, kimya ve gıda gibi pek çok sektörün ihtiyaç duyduğu test altyapılarını bünyesinde barındıracak TSE Ankara Kalite Kampüsümüzü de tamamladığımızda inanıyorum ki Başkent OSB'nin gücüne güç katacağız. Kıymetli müteşebbislerimizle inşallah daha nice yatırımların temelini beraber atacağız.''ÜRETİM VE İHRACATTA İMALAT SANAYİ ÖNEMLİ YER TUTUYOR'Ticaret Bakanı Bolat ise söz konusu fabrikanın 1,5 yılda inşa edileceğini dile getirerek, Ankara'nın özellikle makine, savunma ve havacılık sanayisinin merkezi olduğunu, ticaretin kavşak noktası olarak Türkiye'ye büyük değer kattığını söyledi.Ülkenin 21 yılda ekonomik büyüklüğünü 5 kat artırarak 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 158 milyar dolar gelire yükseltmeyi başardığını belirten Bolat, 'Yılda ortalama yüzde 5,4 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan ülkemiz, bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. Bu büyümede lokomotif görevi gören sektörlerin başında da sanayi geliyor. Gerek üretimimizde gerekse ihracatımızda imalat sanayi önemli yer tutuyor.' dedi.Bolat, ihracatın da rekorlar kırarak 21 yılda 7,1 katı büyüdüğünü, 36 milyar dolardan 261,5 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, bu ihracatın yüzde 94'ünün sanayiden karşılandığını vurguladı.Bu yılın 7 ayında mal ihracatının yüzde 3,4 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, hizmet ihracatının da bu yıl hedeflediği yüzde 10 büyümeyi sağlayarak 110 milyar dolarlık hedefine ilerlediğini dile getirdi.Bakan Bolat, katma değerli, marka ve teknoloji değeri yüksek üretimleri artırma çabasında olduklarının altını çizerek, Türkiye'nin dünyadaki ekonomik ve siyasi gerilimlere rağmen dirayetli liderlik, istikrarlı siyaset yönetimi ve ekonomideki başarılı dengeleme politikasıyla yoluna devam ettiğini ifade etti.'YILLIK 5 MİLYON METREKARE ÜRETİM KAPASİTESİ OLACAK'Nuriş Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan, ön üretimli modüler sistem yaşam alanları ürettiklerini belirterek, prefabrik yapılar, konteynerler, şantiye, fabrika binaları gibi yapılar yaptıklarını anlattı. Turan, 6 şubat depremlerinin hem depreme dayanıklı yapılar yapılması konusunda hem de deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılama konusunda prefabrik sektörünün önemini gösterdiğine dikkati çekti.Turan, yeni fabrikaya ilişkin ise şunları kaydetti:'Burada 25 bin metrekare alan üzerinde 14 bin metrekare kapalı alanı olan 150 kişinin çalışacağı yaklaşık 20 milyon dolar gibi bir bütçe planladığımız, tamamını öz kaynaklarımızla karşılayacağımız fabrikanın temelini attık. Yıllık 5 milyon metrekare üretim kapasitesi olacak. İnşallah hem prefabrik tarafımızı çok güçlendirecek hem ihracat tarafımızı çok güçlendirecek.'Bakanlar Kacır ve Bolat, konuşmaların ardından butona basarak temel atma sürecini başlattı.