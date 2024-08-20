ABD ve İsrail’den ateşkes oyunları! 'Bu kaçıncı yalan'

İsrail'in 318 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 139'a çıktı. Son 48 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 40 Filistinliyi daha öldürdüler.Birleşmiş Milletler'den 'İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son 48 saat içinde acımasız bir şekilde saldırılar düzenledi' açıklaması geldi. Soykırıma devam eden İsrail vahşetle yetinmeyerek orduya şiddeti artırma talimatı verdi.İsrail'deki Walla News'in haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son dönemde İsrail'in ateşkes müzakerelerindeki konumunu güçlendirmek için orduya Gazze Şeridi'nde şiddeti artırma talimatı verdi.Aynı Netanyahu dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.7 Ekim'den bu yana bölgeye 9'uncu ziyaretini yapan Blinken, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için devam eden mevcut müzakerelerin 'son şans' olabileceği yorumunda bulundu.ABD Başkanı Joe Biden daha önce Ramazan başlamadan önce yani mart ayında ateşkes olabileceğini söylemişti.Biden daha sonra mayıs ayında da 'İsrail'in Refah'a saldırısının son şans' olacağını dile getirmişti. Ama işgalci İsrail o günden beri Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinliyi daha katletti.Katar ve Mısır aracılığıyla Doha'da geçen hafta ABD ve İsrail ile ateşkes müzakereleri başlamıştı.Hamas, İsrail'in yeni şartlar ortaya koyduğunu ve kalıcı ateşkesin önünün tıkandığını belirterek müzakerelere direkt katılmıyor. Batı medyası son günlerde ateşkesin önündeki engelin Hamas olduğunu yazıyor.Ancak Middle East Eye sitesindeki habere göre ABD ve Avrupa basınına sızdırıldığı gibi Doha'daki müzakereler çok pozitif ilerlemiyor.İsrail yönetimi müzarekeler iyi gidiyormuş izlenemi ile İsmail Haniye suikastı sonrasında oluşan yeni tabloya karşılık sahada ve masada güç kazanmanın peşinde.Bu arada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden İsrailli heyetin, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru konusunda Hamas'la bir anlaşmaya varamadan Tel Aviv'e döndüğü belirtildi.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, 'İsrail, Filistinli çocuklara karşı kasıtlı olarak katliamlar gerçekleştiriyor ve geçen 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü.' dedi.Sevabite, İsrail ordusunun 11 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.İsrail'in kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını dile getiren Sevabite, 'İşgalci İsrail, Gazze'deki Filistinli çocuklara yönelik kasıtlı, aleni ve kitlesel katliamlar gerçekleştiriyor.Şu ana kadar şehit düşen çocuk sayısı 16 bin 480'i aştı. Bu çocukların arasında savaş sırasında doğup öldürülen 53'ü erkek, 62'si kız 115 bebek var.Bunların da 7'si Gazze'nin kuzeyinden, 26'sı Gazze'den, 62'si Deyr el-Belah'tan, 11'i Han Yunus'tan ve 9'u da Refah'tan.' dedi.Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 çocuğun açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Sevabite, halihazırda 3 bin 500 çocuğun da açlık, kötü beslenme ve İsrail'in sürdürdüğü saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.'Gazze'de 17 binden fazla Filistinli çocuk, anne-babasız veya ikisinden biri olmadan yaşıyor.' diyen Sevabite, bu çocukların ebeveynlerinin veya ikisinden birinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin altını çizdi.Sevabite, 'İşgalci İsrail, Filistinli anne-babaları çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Çocukların psikolojik durumlarını veya küçük yaşlarını dikkate almadı.' şeklinde konuştu.İsrail ordusunun sınır kapılarını kontrol altına alması ve insani yardım girişini büyük ölçüde engellemesi nedeniyle başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'nde yiyecek, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliği yaşanıyor.Uluslararası insan hakları kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları, Gazze'deki savaşın Filistinli çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkileri olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 binden fazlası çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 885 sağlık çalışanı ve 289 insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.Lazzarini, Gazze'de mevcut tüm savaş kurallarının ihlal edildiğini ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 885 sağlık çalışanı ve 207'si UNRWA bünyesinde olmak üzere 289 insani yardım görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktaran Lazzarini, bunların birçoğunun görevi başındayken hedef alındığına dikkati çekti.Lazzarini, Gazze'ye yönelik saldırılarda 160'dan fazla da gazeteci ve medya çalışanın öldüğünü anımsattı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 99 Filistinli hayatını kaybetti.HAMAS, Türkiye'yi bilgilendirerek, ABD'nin müzakerelere ilişkin 'pembe tablo çizmesine' rağmen gerçek durumun böyle olmadığını ve İsrail'in geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmediğini belirtti.Doha'daki müzakerelerin yarın ya da perşembe günü devam etmesi bekleniyor.