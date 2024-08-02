CHP’lilerin hevesleri kursaklarında kaldı

İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde CHP'li Belediye Meclis üyeleri, geçtiğimiz aylarda yapılmasında büyük emeği olan ve son Başbakan Binali Yıldırım'ın adını taşıyan millet bahçesinin isminin Bülent Ecevit olarak değiştirilmesi için önerge verdi. Önerge AK Partili meclis üyelerinin büyük tepkisine neden oldu. AK Parti Grubu, Ecevit'in isminin ilçede yapılacak başka bir tesise verilmesini savundu. Önerge tüm itirazlara rağmen görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına sevk edildi.Geçtiğimiz haftalarda konuyu görüşen ihtisas komisyonlarında önerge AK Partili Meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP'li meclis üyelerinin oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.Kamuoyunda da tartışma yaratan önerge Kemalpaşa Belediye Meclisinin Ağustos ayı oturumunda meclis gündemine geldi. Mecliste yapılan oylamada isim değişikliğine ilişkin önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile 18'e karşı 13 oyla kabul edildi.Oylama sonrası konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen isim değişikliğinin gerçekleşebilmesi için 3'te 2 çoğunlukla karar verilmesi gerektiğini belirterek, önergenin kabul edilmediğini duyurdu. Durum böyle olunca CHP'li Meclis üyelerinin hevesleri de deyim yerindeyse boğazlarında kaldı.