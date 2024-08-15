Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor: Sahte mahkeme kararı linkiyle mağdur ediyorlar

Her gün çok sayıda kişi, telefon dolandırıcılarından mesaj alıyor.En yaygın dolandırma yöntemi olarak telefon dolandırıcılarının kendilerini polis, asker, savcı, hakim olarak tanıtması geliyor.Yetkililer tarafından yapılan 'Savcı, hakim, asker, polis sizden para istemez' uyarılarıyla çok sayıda vatandaş dolandırılmaktan kurtulurken bazıları da bu tuzağa düşüyor.Ancak telefon dolandırıcıları artık sıradanlaşan bu yöntemin yerine sürekli yenilerini ekliyor.Öyle ki buldukları yöntemlerle teknolojiyi de kullanarak vatandaşları kandırmaya devam ediyorlar.Son yöntem ise 'sahte mahkeme kararı'...Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) benzeterek sahte mahkeme kararı hazırlayan dolandırıcılar, bunları kişilerin cep telefonlarına mesaj olarak gönderiyor.Mesajda yazılan, "Ceza dosyanızın son günüdür. Linke tıklayarak ödemeyi yapınız." ifadeleriyle vatandaşların korkutularak tuzağa düşürülmesi amaçlanıyor.Kararı gerçek zanneden vatandaşlardan bazıları ise mesajdaki linke tıklıyor.Hal böyle olunca linke tıkladıktan sonra sahte kararda yazan miktarı hesaba ödeyince dolandırıcıların tuzağına düşülüyor.