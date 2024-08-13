İlk veri geldi! Memur zammı ve SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Söz konusu tahminlerle emekli ve memur zammı hesaplanabiliyor. İşte memur enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni zam oranı...Emekli ve memur maaşı başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olan enflasyon verisinde kritik oranlar belli oldu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Banka, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, üst bandı ise yüzde 42 olarak açıkladı. Böylece memur ve emekli zammı için en güçlü 2 senaryo belli oldu.Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmedeki artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda düşüş beklediklerini de söyleyerek tahminlerini değiştirmedi.Söz konusu yıl sonu tahminleri sonucunda emeklilerin ve memurların alabilecekleri zam oranları da hesaplanabiliyor. Yıl sonu için belirlenen yüzde 38 ve yüzde 42 oranlarına göre endeksteki değişim 6 aylık enflasyon oranlarını da veriyor.Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkını çok küçük miktarda alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayı toplu sözleşme artışları yüzde 6 olarak uygulanacak. Yüzde 38 oranındaki tahmine göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 6.62 oranında olacak. Eğer yüzde 42 oranındaki üst bant gerçekleşirse bu kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9.70'i bulacak.Söz konusu iki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışları da hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 ayda oluşan enflasyon kadar artış alıyor. Buna göre de yüzde 38'lik tahmine göre 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emeklilerin artış oranını verecek. Yüzde 42 oranında üst banttaki enflasyon gerçekleşirse bu kez 6 aylık artış oranı yüzde 13,95 olacak.Bu tahminler bu dönemde gerçekleşecek enflasyonlara göre yeniden hesaplanacak. Ancak kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak.SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor.Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24.73'lük zam oranı sonrası 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlerin alacağı rakamlar da arttı.Buna göre; hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimlerin maaşı 9 bin 375 TL,Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 6 bin 250 TL,Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 3 bin 125 TL oldu.NOT: Hissesi oranında aldığı maaş bu rakamlardan yüksek ise dul ve yetim, yüksek olan ödemeyi alacak.