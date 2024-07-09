Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de deprem yaratacak açıklama: Partide 50 vekilim var!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ardından partisindeki kurultay sonrası genel başkanlık koltuğunu da kaptırmıştı. CHP liderliğini kaybettikten sonra bir çalışma ofisi kuran Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle de sık sık görüşmeler gerçekleştiriyordu.Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinde buluştuğu bir gazeteci aracılığıyla kamuoyuna dikkat çeken mesajlar verdi.CHP'de deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in kendisine sürekli olarak Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini söyledi.Kılıçdaroğlu, 'İlk teklif Meral Hanım'dan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener'in elçisi olarak, Akşener'in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da altılı masadaki tüm liderler de şahittir ki, 'hep adayımız siz olun' demiştir..' dedi.Son dönemde parti kuracağı iddiaları siyaset kulislerinde dolaşan Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, siyaseti bırakmadığını ve tam ortasında olduğunu belirterek, 'Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP' dedi.Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğunu ifade etti.