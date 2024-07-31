Tonlarca ele geçirdiler… Değeri 25 milyon lira…

İstanbul’da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda piyasa değeri 25 milyon lira olan 10 ton kaçak sigara tütünü ve malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'nde kiralanan bazı iş yerleri ve depoların kaçak sigara imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. Söz konusu adreslerde elektrikle ve hava kompresörüyle çalışan makinelerle kaçak ve fabrikasyon şeklinde sigara imal edildiği saptandı. Kaçak sigaraların nakliye araçlarıyla adreslere dağıtılıp satılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.



DOLUM MAKİNELERİ BULUNDU



Pendik İlçesi'nde altı adres ve iki araca operasyon gerçekleştirildi. T.Ü. isimli bir kişi yakalandı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 25 milyon lira olan 10 ton kaçak sigara tütünü, beş milyon 670 bin adet/dal boş makaron, 90 bin adet dolu makaron, 12 bin 500 yaprak sigara kağıdı, dört bin 500 adet boş sigara kutusu, bin 400 kesilmiş bandrol, altı sigara dolum makinesi, üç kompresör, iki kurutma makinesi ele geçirildi. Kaçak sigara naklinde kullanılan iki araca da el konuldu.