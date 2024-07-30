Otostopla dünyayı geziyordu! Malezya’da dehşeti yaşadı: Kaçırılıp işkencelere uğradı

Sakarya'da emniyet teşkilatında görev yaparken dünyayı gezmek, farklı kültürleri tanıyıp, anlamak, dünyayı gezmek için 10 yıldır hizmet ettiği polislik mesleğinden 8 ay önce istifa eden Melih Bektaş (32), 5 ay önce Malezya'da kaçırılıp, işkence görmüş ve gasp edilmişti.Türkiye Büyükelçiliğinin girişimleriyle Türkiye'ye dönen Bektaş, hayaline kaldığı yerden devam etmeye karar verdi. Kafkaslara giderek kaldığı yerden devam eden Melih, 'Kötü bir olay yaşadım ama bu güzel dünyayı görmeme engel olmadı. Dinlendim, toparlandım ve yeniden yola koyuldum. Umarım karşıma hep güzel insanlar çıkar. Dünya o kadar güzel ki bu kötülükler bile onun önüne geçemiyor' dedi.Zonguldak'ta doğup büyüyen Melih Bektaş, henüz 21 yaşındayken kendi isteğiyle polis oldu. Birçok şehirde görevini başarıyla yerine getiren Bektaş'ın dünyayı tanıma tutkusu mesleğinin önüne geçti. Bektaş, 8 ay önce dünyayı daha rahat gezebilmek, farklı kültürler tanıyabilmek için 10 yıldır sürdürdüğü mesleğinden istifa etti.Otostop çekerek dünyayı gezen Melih, 5 ay önce Malezya'da dehşeti yaşadı. 5 bıçaklı gaspçı tarafından kaçırılıp, elleri ayakları bağlandıktan sonra işkence gören, 13 saat boyunca alıkonulup, pasaportu dahil tüm eşyaları gasp edilen Melih, bir araziye atıldı. Türkiye Büyükelçiliğinden yardım isteyip, Türkiye'ye dönen Melih, bu süre içerisinde ailesiyle vakit geçirip, yaşananları unutmaya çalıştı.Tüm bu yaşananlara rağmen Melih, ikinci kez dünya turuna çıkmak için kolları sıvadı. Yanına çantasını alan Melih'in bu seferki rotası Kafkaslar oldu. Otostop çekerek Gürcistan'a giden Melih, dağlarda gezip, oralarda yatıyor, yolda gördüğü çobanlarla sohbet ediyor. Yaşama enerjisini yeniden topladığını belirten Melih, 'İçimde hayat çok güzel naraları atarak ilerliyordum sonra Malezya'da gasp olayı oldu, ortalık karıştı.Ama benim yaşananlarla dünyam duruldu. Bu süreçte kendime onca soru sordum, kabullenerek yürümelerim arttı. Bir sakinlik huzur çöktü, yol kesildi mi? Yok. Yola çıkana yol görünüyor yeter ki yolda olduğumuzun, yolcu olduğumuzun bilincinde olalım. Bu güzel dünyayı gezmek, dolaşmak, keşfetmek arzusu yaşanılanların önüne geçti.Her bir tanıdığım insan bana inanılmaz iyi geliyor. Dünya o kadar güzel ki bu kötülükler bile onun önüne geçemiyor. Umarım yolculuğum boyunca hep iyi insanlarla karşılaşırım. Bir daha böyle kötü bir şey yaşamam' dedi.