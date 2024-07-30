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MHP İl Başkanı: Adana Adana olalı böyle yalan duymadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 2019-2024 döneminde ‘En fazla borcu olan 4’üncü belediye’ haline getirilmesinin ve SGK olan borcunun 9 kat artmış olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

MHP İl Başkanı: Adana Adana olalı böyle yalan duymadı
Ekleme: 30.07.2024 - 10:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
MHP İl Başkanı: Adana Adana olalı böyle yalan duymadı
Başkan Yusuf Kanlı, 'CHP'li Zeydan Karalar döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borçları tam 9 kat artmış. En fazla borcu olan 4'üncü belediyeye dönüşmüş. Buna rağmen halen 'Geliri 1, borcu 4 olan belediyeyi; geliri 4, borcu 1 olan belediye haline getirdik' demeye devam ediyorlar' ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanı: Adana Adana olalı böyle yalan duymadı

Adana'nın 9 kat yalan siyasetine değil, hizmete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kanlı, 'Türkiye'de büyükşehir belediyeleri içinde Adana Büyükşehir Belediyesi 'Borcu en fazla olan 4'üncü belediye' haline getirilmiş. SGK'ya 327 milyon lira olan borç 5 yıldır hiç ödenmemiş, 9 kat artarak 3 milyar lira olmuş ama 'Mali mucize yaratarak geliri 1, borcu 4 olan belediyeyi; geliri 4, borcu 1 olan belediye haline getirdik' demeye devam ediyorlar. 'Adana Adana' diyerek yalan söylemişler. Adana Adana olalı böyle yalan duymadı. Yalanın da usturuplusu olur' dedi.