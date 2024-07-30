Maduro'dan, Musk'a tepki: Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman...

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Maduro, ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında "Maduro'nun büyük seçim sahtekarlığı" paylaşımında bulunan Musk'ı eleştirdi.Musk'ı "yeni baş düşmanları" olarak niteleyen Maduro, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım." ifadesini kullandı. Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.Venezuela'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatıştı. Başkent Karakas'ın çeşitli noktalarında toplanan onlarca kişi, yollarda ateş yakarak, güvenlik güçlerine taş attı.Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ediyor. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtiliyor. Yerel basında çıkan habere göre, takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği Karakas'ta, olaylar devam ediyor.Sosyal medyada, göstericilerin polis araçlarına saldırdığı ve yakaladığı güvenlik güçlerini darbettiği görüntüler paylaşılıyor.Şiddet olaylarının yüksek olduğu semtlerden silahlı kişilerin protestocuların içine karıştığı öne sürülüyor.Olaylarda, seçimden zaferle çıkan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun afişleri yakılırken, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykeli de eylemciler tarafından parçalandı.Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.Öte yandan şehrin birçok noktasında "cacerolazo" adı verilen tencere tava eylemleri düzenleniyor.Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.Öte yandan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.