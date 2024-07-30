İsrail’in sinsi savaş planı devrede! Beyrut-Tel Aviv'de çatışma an meselesi

İsrail'in 27 Temmuz'da Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketi'ni sorumlu tutması üzerine taraflar arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında devam eden çatışmalar farklı bir aşamaya geçti.Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik olası bir saldırı için herkes gözlerini İsrail ordusuna çevirmiş durumda.İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verilecek yanıtın 'şekli ve zamanlaması' konusunda karar verme yetkisi verdi.Reuters'a göre, İsrailli üst düzey bir savunma yetkilisi, İsrail'in Hizbullah'a zarar vermek istediğini ancak bölgeyi topyekun bir savaşa sürüklemek istemediğini söyledi. Diğer iki yetkili de ülkenin birkaç günlük çatışma ihtimaline hazırlık yaptığını belirtti.Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail'in saldırısının 'sınırlı' olacağına dair güvence aldıklarını açıkladı.Lübnanlı teknoloji geliştirme uzmanı Hişam en-Natur, İsrail'in Lübnan'ın Küresel Konumlandırma Sistemi'ni (GPS) karıştırarak ülkenin havacılık ve denizcilik sistemlerini alt üst ettiğini, bunun da uluslararası yaptırımları gerektiren büyük bir suç olduğunu belirtti.Lübnan'ın tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki neredeyse tüm uçuşlar önceki akşamdan dün sabaha kadar iptal edildi ya da ertelendi. Sabah saatlerinden itibaren bazı uçuşlar yeniden başladı.ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarından olası çatışmalara karşı 'kriz eylem planı' oluşturmaları ve 'uzun süreler boyunca yerlerinden ayrılmamaya' hazırlanmaları çağrısında bulundu.10'dan fazla ülke vatandaşlarına 'Lübnan'dan ayrılın' çağrısı yayınladı.Lübnan Hizbullahı, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlıyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, roket isabet etmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaretinde protesto edildi.Mecdel Şems, Golan Tepeleri'ndeki dört köyden biri ve burada Arapça konuşan Dürzi etnik grubunun yaklaşık 25 bin üyesi yaşıyor.İsrail'in 1967'de işgal, 1981'de de ilhak ettiği Doğu Akdeniz'in en stratejik ve en verimli su kaynaklarına sahip Suriye'ye ait Golan Tepeleri, toplamda 1800 kilometrekarelik tepelik bir alanı içeriyor.