  • USD: 32,95 - 33,01
  • EURO: 35,71 - 35,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrail’in sinsi savaş planı devrede! Beyrut-Tel Aviv'de çatışma an meselesi

Beyrut – Tel Aviv hattındaki gergin bekleyiş sürüyor. Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail'in Lübnan'a karşı topyekün bir savaşa girişip girişmeyeceği merak ediliyor. Reuters'a göre, İsrailli üst düzey bir savunma yetkilisi, İsrail'in Hizbullah'a zarar vermek istediğini ancak bölgeyi topyekun bir savaşa sürüklemek istemediğini söyledi.

İsrail’in sinsi savaş planı devrede! Beyrut-Tel Aviv'de çatışma an meselesi
Ekleme: 30.07.2024 - 09:11 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
İsrail’in sinsi savaş planı devrede! Beyrut-Tel Aviv'de çatışma an meselesi
İsrail'in 27 Temmuz'da Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketi'ni sorumlu tutması üzerine taraflar arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında devam eden çatışmalar farklı bir aşamaya geçti.


Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik olası bir saldırı için herkes gözlerini İsrail ordusuna çevirmiş durumda.

İsrail’in sinsi savaş planı devrede! Beyrut-Tel Aviv'de çatışma an meselesi

UÇUŞLAR KISMEN BAŞLADI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verilecek yanıtın 'şekli ve zamanlaması' konusunda karar verme yetkisi verdi.

Reuters'a göre, İsrailli üst düzey bir savunma yetkilisi, İsrail'in Hizbullah'a zarar vermek istediğini ancak bölgeyi topyekun bir savaşa sürüklemek istemediğini söyledi. Diğer iki yetkili de ülkenin birkaç günlük çatışma ihtimaline hazırlık yaptığını belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail'in saldırısının 'sınırlı' olacağına dair güvence aldıklarını açıkladı.

İsrail’in sinsi savaş planı devrede! Beyrut-Tel Aviv'de çatışma an meselesi

Lübnanlı teknoloji geliştirme uzmanı Hişam en-Natur, İsrail'in Lübnan'ın Küresel Konumlandırma Sistemi'ni (GPS) karıştırarak ülkenin havacılık ve denizcilik sistemlerini alt üst ettiğini, bunun da uluslararası yaptırımları gerektiren büyük bir suç olduğunu belirtti.

Lübnan'ın tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki neredeyse tüm uçuşlar önceki akşamdan dün sabaha kadar iptal edildi ya da ertelendi. Sabah saatlerinden itibaren bazı uçuşlar yeniden başladı.

İsrail’in sinsi savaş planı devrede! Beyrut-Tel Aviv'de çatışma an meselesi

10 ÜLKEDEN ÇAĞRI

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarından olası çatışmalara karşı 'kriz eylem planı' oluşturmaları ve 'uzun süreler boyunca yerlerinden ayrılmamaya' hazırlanmaları çağrısında bulundu.

10'dan fazla ülke vatandaşlarına 'Lübnan'dan ayrılın' çağrısı yayınladı.
Lübnan Hizbullahı, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlıyor.

İsrail’in sinsi savaş planı devrede! Beyrut-Tel Aviv'de çatışma an meselesi

NETANYAHU MECDEL ŞEMS'TE PROTESTO EDİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, roket isabet etmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaretinde protesto edildi.

İsrail’in sinsi savaş planı devrede! Beyrut-Tel Aviv'de çatışma an meselesi

Mecdel Şems, Golan Tepeleri'ndeki dört köyden biri ve burada Arapça konuşan Dürzi etnik grubunun yaklaşık 25 bin üyesi yaşıyor.

İsrail'in 1967'de işgal, 1981'de de ilhak ettiği Doğu Akdeniz'in en stratejik ve en verimli su kaynaklarına sahip Suriye'ye ait Golan Tepeleri, toplamda 1800 kilometrekarelik tepelik bir alanı içeriyor.