İsrail’de isyan yükseliyor! Askeri üs işgal edildi: Cehennemin içindeyiz!
Gazze'de vahşete devam eden işgalci İsrail güçleri, ülke içinde de kaosla boğuşuyor. Hizbullah ile yeni bir savaşın an meselesi olduğu ülkede bu kez IDF ile aşırı sağcılar arasında kriz çıktı. Askeri üs işgal edilirken ülke içindeki ayaklanmalara kritik isimden "cehennem" yorumu geldi.
İsrail'de, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinlilere işkence yapmak ve cinsel istismarla suçlanan 9 İsrail askerinin gözaltına alındığı haberleri ülkede siyasetin gündemi oldu. Olayın kurbanı Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı ve yürüyemediği İsrail basınında yer aldı.
İsrail'de isyan yükseliyor! Askeri üs işgal edildi: Cehennemin içindeyiz!
ASKERİ ÜSSE BASKIN YAPILDI
Gözaltına alınan bazı askerlerin, askeri savcılığın gönderdiği askerlere göz yaşartıcı gaz sıktığı, taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında yer aldığı onlarca kişilik aşırı sağcı gösterici grubu, Sde Teiman askeri üssüne zorla girerek baskın düzenlemişti.