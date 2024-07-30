İsrail’de isyan yükseliyor! Askeri üs işgal edildi: Cehennemin içindeyiz!

Gazze'de vahşete devam eden işgalci İsrail güçleri, ülke içinde de kaosla boğuşuyor. Hizbullah ile yeni bir savaşın an meselesi olduğu ülkede bu kez IDF ile aşırı sağcılar arasında kriz çıktı. Askeri üs işgal edilirken ülke içindeki ayaklanmalara kritik isimden "cehennem" yorumu geldi.