Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.Türk silahlı kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonları devam ediyor. Hain terör örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçlerimiz, örgüt üyelerini kapana sıkıştırmış durumda.Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/YPG'ye karşı büyük zayiatlar veriliyor.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!