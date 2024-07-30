Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.
Türk silahlı kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonları devam ediyor. Hain terör örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçlerimiz, örgüt üyelerini kapana sıkıştırmış durumda.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/YPG'ye karşı büyük zayiatlar veriliyor.
'IRAK'IN KUZEYİNİ TERÖRİSTLERE DAR EDİYORUZ'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!