Han Yunus günlerdir saldırı altında! Gazze’deki hükümet bildirdi: Bir haftada en az 250 kişi öldü

Gazze'deki hükümet İsrail'in Han Yunus'a 8 gün boyunca düzenlediği kara saldırılarında en az 250 kişi yaşamını yitirdiğini ve 300 kişinin yaralandığını bildirdi.İSRAİL ORDUSUNDAN GERİYE 250 ŞEHİTİsrail ordusu bu sabah Han Yunus'un doğusundan çekildi fakat geriye 250 şehit ve 300'den fazla yaralı ve enkaz bıraktı.Han Yunus vilayetinin doğusuna yönelik son dönemdeki 2. kara saldırısı 8 gün boyunca devam etti.Gazze'deki hükümet İsrail'in Han Yunus'a 8 gün boyunca düzenlediği kara saldırılarında en az 250 kişi yaşamını yitirdiğini ve 300 kişinin yaralandığını bildirdi.255 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi ise yaralandı. Saldırıların ardından 31 kişinin kayıp olduğu bildirildi.31 ev sahipleri içindeyken bombalandı. Han Yunus'ta toplamda ise 320 ev bombalandı.Yunus Valiliği'nin doğusundaki hayati teseslerin yok edildiği ve saldırı sırasında onlarca yaralı ve şehidin ulaşması için onlarca koordinasyon operasyonunun engellendiği bildirildi.Han Yunus Valiliğinden yapılan açıklamada 'Gazze Şeridi'nin doğusundaki sivillere ve yerinden edilmiş insanlara karşı korkunç katliamlar gerçekleştiren 'İsrail' işgalini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu katliamların devam etmesinden ve yüzlerce can kaybından 'İsrail' işgalini ve Amerikan yönetimini tamamen sorumlu tutuyoruz. Uluslararası mahkemeleri, uluslararası toplumu ve özgür dünyanın tüm ülkelerini 'İsrailli' savaş suçlularını yargılamaya çağırıyor, bu utancı durdurmalarını, soykırım suçunu durdurmalarını, bu suç ve katliamları derhal durdurmalarını talep ediyoruz.' İfadelerine yer verildi.