Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Türkiye- Ermenistan sınırında kritik görüşme!

Türkiye ve Ermenistan arasındaki olumlu hava, yeni gelişmelerle devam ediyor.İki ülke arasında yeniden başlayan normalleşme sürecine ilişkin görüşmeye dair Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Yapılan açıklamada, görüşmenin iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara Sınır Kapısı'nda gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklama, "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz’da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirmişlerdir." sözleriyle başlarken devamında şu ifadeler yer aldı;"ANLAŞMAYA VARILAN HUSUSLAR TEYİT EDİLDİ"Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etmişlerdir.Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır."NİHAİ AMAÇ TAM NORMALLEŞME"Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir.PAŞİNYAN SINIRDA İNCELEMELERDE BULUNDUGeçen günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınır altyapısı tamamlanan gümrük kapısını ziyaret etmişti.İki özel temsilcisi kararın uygulanabilmesi için yapılacakları ve bundan sonraki adımları konuşacak.