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Beyaz Gazete
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DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltına alındı

Van'da DEM Parti İl Örgütü tarafından dün düzenlenen izinsiz gösterilere polis müdahale ederken, İl Başkanı Veysi Dilekçi ise bu sabah gözaltına alındı. DEM Partililerin bugün gösterilerine devam edeceği bildirilirken, polis ekipleri ise kentte geniş güvenlik önlemi aldı.

DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltına alındı
Ekleme: 30.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltına alındı
DEM Parti İl Örgütü düğünlerde terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine atılan sloganlardan dolayı gözaltına alınanları gerekçe göstererek izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. İzinsiz gösterilerden dolayı polisle sözlü tartışmaya giren DEM Partililere ise müdahale edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Dün yaşanan olayların ardından İl Başkanı Veysi Dilekçi ile bazı partililer bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltına alındı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

DEM Partililerin bugün gösterilerine devam edeceği bildirilirken, polis ekipleri ise kentte geniş güvenlik önlemi aldı.