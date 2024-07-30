Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Dışişleri bakanına tepki! 'Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Gazze'de yaklaşık 300 gündür son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. 16 bini çocuk 40 bin Filistinli kardeşimizi kalleşçe şehit etti. 100 bin Filistinli kardeşimiz yaralandı. Küvezdeki bebeklere kurşun sıkacak kadar ileri gittiler. Gıda sırasında bekleyen insanları katledecek kadar alçaldılar. Okulları vuracak kadar alçaldılar. Savaşın bile bir hukuku vardır. İsrail bunu bile yok saydı. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür.Batılı liderler, bu vahşeti neredeyse 300 gündür uzaktan seyrediyor. Gazzeli 40 bin çocuk ölmemiş gibi eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi'nde ağırlanıyor, alkışlanıyor. İslam dünyasın birkaç ülke hariç hiçbir irade gösteremiyor. Müslümanım diyen birisinin böyle bir şeye rıza göstermesi mümkün mü?BMGK bugün sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? İsrail'in politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini görmemiz için daha kaç bin çocuğun ölmesi lazım? Netanyahu yönetiminde İsrail'in gittiği yol yol değildir. Batı'nın sergilediği bu iki yüzlü politikanın sonu sanırım ki çok kötü bitecek.Hukuk tanımaz İsrail devleti sadece Filistin ve Lübnan için değil, gelinen noktada artık tüm dünya için tehdittir. Asıl niyeti de çok iyi biliyoruz. Ne yapıyorsak böyle bir senaryonun önüne geçmek için yapıyoruz.Biz İstiklal Marşı bile 'Korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz. Sindirmez. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz.