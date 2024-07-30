CHP'li Yavaş defalarca uyarılmış! SGK borcu...
SGK prim borçlarında, devlete en borçlu belediye olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Sayıştay tarafından yıllık yayımlanan belediye ve iştirakleri raporlarında yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilememesi nedeniyle birçok kez uyarıldığı belirlendi.
Sayıştay'ın raporlarına göre ABB iştiraki olan ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA'nın yüklü miktarda SGK ve vergi borcu olduğu öğrenildi.
SGK'ya borcu olan ABB, Sayıştay tarafından uyarılmış
Raporlara göre; BEL-PA, PORTAŞ, BUGSAŞ'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı öğrenildi. BELPA'nın yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu, geciken bu borçlar nedeniyle şirkete bir de yüksek miktarda gecikme zammı ve faiz gibi ilave maliyetler çıktığına değinildi.
PORTAŞ'ın da, şirketin yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği yer aldı.
ABB'ye ait ASKİ, BELKA ve ANFA da ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı.
'BELEDİYELERİNİZ BİRİKMİŞ SGK BORÇLARINI ÖDESİN'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin' açıklamasında bulunmuştu.
BAKAN IŞIKHAN: BORÇLARIN YÜZDE 67,7'Sİ CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, yurt genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar Türk lirasına ulaştığını,
borçların yüzde 67'7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğunu belirtirken en çok prim borcu olan ABB'nin AK Parti döneminde 225 milyon lira olan borcunun 5 milyar 751 milyon liraya çıkarak 25,5 kat arttığını aktarmıştı.