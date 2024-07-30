CHP'li Yavaş defalarca uyarılmış! SGK borcu...

Sayıştay'ın raporlarına göre ABB iştiraki olan ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA'nın yüklü miktarda SGK ve vergi borcu olduğu öğrenildi.SGK'ya borcu olan ABB, Sayıştay tarafından uyarılmışRaporlara göre; BEL-PA, PORTAŞ, BUGSAŞ'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı öğrenildi. BELPA'nın yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu, geciken bu borçlar nedeniyle şirkete bir de yüksek miktarda gecikme zammı ve faiz gibi ilave maliyetler çıktığına değinildi.PORTAŞ'ın da, şirketin yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği yer aldı.ABB'ye ait ASKİ, BELKA ve ANFA da ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin' açıklamasında bulunmuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, yurt genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar Türk lirasına ulaştığını,borçların yüzde 67'7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğunu belirtirken en çok prim borcu olan ABB'nin AK Parti döneminde 225 milyon lira olan borcunun 5 milyar 751 milyon liraya çıkarak 25,5 kat arttığını aktarmıştı.