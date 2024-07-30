Acı bilanço artıyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 400'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nin dört bir yanına 7 Ekim'den bu yana bomba yağdırıyor.Bölgede 298 gündür sivilleri katleden İsrail ordusu arkasına ABD ve bazı Avrupa ülkelerini de alarak tepkileri görmezden gelirken, bölgede bilanço da ağırlaşıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 73 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 400'e, yaralı sayısının ise 90 bin 996'ya yükseldiği bildirildi.