Uygulamadan tanıştı hayatı kabusa döndü! Genç kızları kullanarak...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Ö.I. (39) isimli bir kişi arkadaşlık uygulaması üzerinden 'Salih20' rumuzu kullanan bir kızla tanışarak görüşme talebinde bulundu.Buluşmanın ardından adam, 20 yaşlarında olduğunu iddia eden ve Ece ismini kullanan kızla birlikte eve geldi. Bir süre sonra kapının önünde duran ayakkabıları içeri alacağını söyleyen genç kız, H.S., U.A., U.Ş. ve E.D. isimli 4 kişiyi içeri aldı.Eve giren 4 erkek iddiaya göre Ö.I'yı darp ederek 100 bin lira değerindeki 2 cep telefonu, bilgisayarını ve banka hesabındaki parayı aldı.Bununla da yetinmeyen grup, adam videolarını çekerek, '16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var? Elinde ne var ne yok bize vereceksin. Şikayetçi olursan videoyu herkese gönderirim. Seni rezil ederiz' diyerek tehdit etti.Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Ö.I. şikayetçi oldu. Hayatı adeta kabusa dönen Ö.I. ifadesinde; 'Beni evimin balkonuna döverek götürdüler.Masadaki 2 adet cep telefonumu aldılar. Daha sonra U.A. alkol şişesiyle kafama vurdu. Banka şifremi isteyerek kendisine para gönderdi. Cebimdeki son nakit parama kadar aldılar.Evden çıkarken bana doğru 'Bunu Mamak'a götürelim, dağa kaldıralım, uyuşturucu aldıktan sonra öldürürüz' dediler. Korktuğum için bağıramadım. Son olarak U.A. 'Seni sevdim' diyerek elini omuzumdan çekti ve taksiye binip gittiler' dedi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında H.S, U.Ş. ve E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.E.D. ifadesinde, kendi olarak tanıtan kişinin gerçek adının Alya olduğunu, olay günü onun daveti üzerine adrese gittiğini ve evin kıza ait kendisini olduğunu bildiğini iddia etti. H.S. ve U.Ş. de Alya'nın kendilerini alkol almak için çağırdığını, Ö.I.'nın cep telefonunu Alya'ya hediye ettiğini bildiklerini söyledi.Bilgi sahibi olarak ifade veren T.T, U.Ö. ve arkadaşlarının arkadaşlık uygulaması üzerinden genç yaştaki kızları kullanarak erkeklerle buluşturduklarını, kızların anlaştıkları eve gidince bahane üzerine şüphelilerin eve girerek erkekleri gasp ettiklerini kaydetti.Yakalanan H.S, U.Ş. ve E.D. 'Yağma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.