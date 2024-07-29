Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 37°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 29°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 29°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 31°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutluKARS °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutluMALATYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık