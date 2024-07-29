Hulusi Akar'dan CHP'li Tan'a salvolar! 'Pasaportu'nun rengini bekliyoruz!'

Gündem yine yeniden CHP'li isimlerin skandalları...CHP'li Namık Tan, geçtiğimiz günlerde Meclis'te yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Tan'ın bu sözlerine birçok siyasetçi ve vatandaşımızdan tepki gelmişti.Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP'li milletvekili'ne sert tepkide bulundu. Akar, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:“Mavi Vatan konusunda bilgi sunmak üzere söz almış bulunmaktayım. Bazı konuları tespit etmemiz lazım. Mavi Vatan, Gök Vatan, Ana Vatan ayrılmaz bir bütündür. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Kimi çukurlara gömüldü kimi denizlerde boğuldu. Mavi Vatan milli meselemizdir. Mavi Vatan açık bir gerçektir masal değildir.'Devletimizin menfaatlerini masal olarak nitelendirmek büyük bir gaflettir. Mavi Vatan'a masal demek Türkiye'yi ordunun harekat kabiliyetini engellemektir.Bugüne kadar hiçbir oldu-bittiye izin vermedik vermeyeceğiz. Bu görüş ve açıklamaların CHP'nin görüşleriyle bağdaşmadığını düşünüyoruz. Sayın Tan'ın neye hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Vatandaşlarımız sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor. CHP'den bunun cevabını bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.Hulusi Akar'ın bu ifadeleri sonrası Meclis'te bulunan CHP'liler hazmedemedi ve seslerini yükselterek Hulusi Akar'ın sözlerini kesmeye çalıştılar. Bu hazımsızlıkları sonucu Meclis gergin anlara sahne oldu.