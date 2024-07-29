Hulusi Akar'dan CHP'li Tan'a salvolar! 'Pasaportu'nun rengini bekliyoruz!'
CHP'li İstanbul Milletvekili Namık Tan, geçtiğimiz günlerde Meclis'te büyük bir skandala imza atmıştı. Yaptığı konuşmadan sonra büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalan Tan, ifadelerinde Mavi Vatan için 'masal' kelimelerini kullandı.CHP'li Tan'a tepkiler bitmek bilmiyor.
Gündem yine yeniden CHP'li isimlerin skandalları...
CHP'li Namık Tan, geçtiğimiz günlerde Meclis'te yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Tan'ın bu sözlerine birçok siyasetçi ve vatandaşımızdan tepki gelmişti.
BİR TEPKİ DE HULUSİ AKAR'DAN!
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP'li milletvekili'ne sert tepkide bulundu. Akar, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
GERÇEKTİR MASAL DEĞİL!
“Mavi Vatan konusunda bilgi sunmak üzere söz almış bulunmaktayım. Bazı konuları tespit etmemiz lazım. Mavi Vatan, Gök Vatan, Ana Vatan ayrılmaz bir bütündür. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Kimi çukurlara gömüldü kimi denizlerde boğuldu. Mavi Vatan milli meselemizdir. Mavi Vatan açık bir gerçektir masal değildir.'
BÜYÜK BİR GAFLET!
Devletimizin menfaatlerini masal olarak nitelendirmek büyük bir gaflettir. Mavi Vatan'a masal demek Türkiye'yi ordunun harekat kabiliyetini engellemektir.
PASAPORTU'NUN RENGİNİ BEKLİYORUZ!
Bugüne kadar hiçbir oldu-bittiye izin vermedik vermeyeceğiz. Bu görüş ve açıklamaların CHP'nin görüşleriyle bağdaşmadığını düşünüyoruz. Sayın Tan'ın neye hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Vatandaşlarımız sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor. CHP'den bunun cevabını bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.
MECLİS'TE GERGİNLİK!
Hulusi Akar'ın bu ifadeleri sonrası Meclis'te bulunan CHP'liler hazmedemedi ve seslerini yükselterek Hulusi Akar'ın sözlerini kesmeye çalıştılar. Bu hazımsızlıkları sonucu Meclis gergin anlara sahne oldu.