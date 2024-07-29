Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır

İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı katliamlara Türkiye'den çıkan yüksek ses dünya kamuoyunda...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de katıldığı programda, her zamnki gibi İsrail'in bu insanlık dışı saldırılarını hedef aldı.Erdoğan'ın kullandığı, 'Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız.' ifadelerinden sonra hem İsrailli yöneticilerden hem de Avrupa'daki maşalarından ağza alınmayacak hakaretler ve çirkin imalar ortaya atıldı.Bu ifadelere cevap İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını zulme karşı mücadeleye adadığını belirten Altun, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır. Her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur.Sayın Cumhurbaşkanımız, kimsenin korkutabileceği ya da susturabileceği bir lider değildir.İsrail hükümeti ve kabine üyeleri Filistin'de devam eden soykırımın aktif iştirakçileridir. Dünya kamuoyunun gözünde çoktan hüküm giymişlerdir. Uluslararası mahkemelerce mahkûm edilmeleri sadece bir zaman meselesidir. Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır.'Apaçık bir şekilde soykırım suçu işlemektedir'Netanyahu hükümeti apaçık bir şekilde soykırım suçu işlemektedir. İsrail kabine üyeleri eylem ve söylemleriyle bu soykırımı sürdürme gayretindeler.O yüzden eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceklerini anladıklarında saldırganlaşıyorlar.İsrail hükümetinin destekçileri kendilerinden utanmalıdır. Söz konusu unsurlar yapılan etnik temizliği meşrulaştırmak ve kolaylaştırmak suretiyle İsrail'i en korkunç içgüdüleriyle hareket etmeye teşvik etmektedirler. Batı başkentlerinde Netanyahu'yu utanmadan ve durmadan alkışlayanlar bölgemizi daha büyük bir kaosa sürüklemektedirler.'Gerçeği örtbas etme girişimleri işe yaramayacaktır'Kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin'in egemenliğini kabul edin. İsrail'i yönetenler bölgemizi daimi bir savaşa mahkûm etmektedir. Kamuoyunu manipüle ederek bu gerçeği örtbas etme girişimleri işe yaramayacaktır.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz.Türkiye, kendisini bölgede barış ve istikrarı sağlamaya adamış ciddi ve sorumluluk sahibi bir devlettir. Ne var ki, sabrımızı sınayacak kadar gözü dönmüş olanlar süratle ve kararlılıkla cevabını alacaktır. Türkiye olarak Filistin meselesinde bir ve beraberiz, kimsenin bize ders vermeye ya da tehdit etmeye cüret etmesine izin vermeyeceğiz.'