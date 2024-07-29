DEM Partili Van Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, PKK paçavrasıyla halay çekti

Mersin'de geçtiğimiz günlerde bir grup PKK yandaşı, halay çekerken teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar attı.Skandal görüntüler sonrası kısa sürede harekete geçildi ve soruşturma başlatıldı.Bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atan şahıslar paketlendi.Yaşananların ardından bu kez de Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal'ın, tepki çeken görüntüleri ortaya çıktı.Kaydedilen görüntülerde, Şedal'ın katıldığı düğünde PKK paçavrasıyla halay çektiği görüldü.Şedal'ın o anları böyle görüntülendi.Öte yandan terör halayı yine geçtiğimiz günlerde Siirt'te ortaya çıkmıştı.PKK terör örgütü propagandası içeren türkü eşliğinde halay çeken kadınların görüntüsü, sosyal medyada paylaşılmıştı.Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve soysal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüphelinin, Siirt ve Batman'daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.Siirt'in yanı sıra Mersin'de teröristbaşı Öcalan sloganlarıyla halay çekenler de gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan 9 kişinin adliye süreci devam ederken gözaltı işlemleri ve sonrasında yaşananların görüntüleri paylaşıldı.Terör halayı çekenler, ekip otosunda emniyete götürülürken Ölürüm Türkiyem şarkısı dinletildi.