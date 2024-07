CHP'li belediye için sabır kalmadı! Cemil Tugay'a mektuplu çağrı...

Memurlar arasında intihar ve hacizlerin yaşandığını belirten Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, iki ayı aşkın bir süredir devam eden TİS sürecinin bir an önce tamamlanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a mektup yazdıklarını söyledi.1000 MEMURUN MAAŞI HACİZLİSendika olarak her zaman diyalog yollarını açık tutmaya ve sorunları konuşarak çözmeye çalıştıklarını belirten Keleş: "Belediyemizde çalışan yaklaşık bin memurun maaşlarına mali kriz nedeniyle haciz gelmiştir. Son aylarda ekonomik çıkmaz içine giren memurların, çareyi borçlarını bir kağıt parçasına yazıp intihar ederek hayatlarına son vermekte bulduğunu üzülerek görüyoruz. İşte böylesi zor bir dönemde sizin memurlarla imzalayacağınız toplu sözleşmenin hayati önem taşıdığını belirtmek istiyoruz." dedi.ÜVEY EVLAT GİBİ...CHP'li birçok belediyede İzmir Büyükşehir'in memurlara teklif ettiği 16 bin 750 TL'yi aşan ve her altı ayda bir memur maaşlarına gelen zam kadar artışların olduğu toplu sözleşmeler yapıldığını hatırlatan Keleş: "Kadıköy, Avcılar ve Tuzla Belediyelerini örnek olarak sayabiliriz. Bir çok CHP'li belediyede durum böyle iken İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan memurlardan bunun esirgenmesi, emekçilerde biz üvey evlat mıyız duygusu uyandırmaktadır.. Memurlar son iki aydır maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatlarından yapılan kesintiler nedeniyle mutsuz ve öfkelidir. Haklarını geri almak için sendikal ve anayasal haklarını kullanarak, demokratik tepkilerini gösteriyorlar. Bu etkinliklerin hak temelli olduğunu kabul etmek ve saygı göstermek demokrasinin gereğidir. Siz, soran, sorgulayan, eleştiren, haksızlıklara boyun eğmeyen bir toplum istiyorsanız, belediye emekçilerinin kesilen sosyal denge tazminatının geri kazanılması için hayata geçirdiği eylem ve etkinlikleri cezalandırmak yerine, sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılması olarak değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Sendika olarak hiç bir zaman sizi veya CHP'yi yıpratmak gibi bir düşüncemiz olmadı, olmayacakta. Yaptığımız eylem ve etkinliklerin tek amacı ailemizle ve çocuklarımızla insanca yaşamaktır" dedi.SABRIMIZ KALMADIYeni bir hak talebinde bulunmadıklarını, var olan haklarının enflasyon karşısında erimemesi için mücadele verdiklerini belirten Keleş, iki aydır hak mücadelesi veren belediye emekçilerinin artık sabrının kalmadığını bir an önce toplu sözleşmenin imzalanmasını istediklerini sözlerine ekledi.