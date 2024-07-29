CHP'den Namık Tan'ın Mavi Vatan sözlerine destek

Türkiye'nin kara sularında güvenlik stratejileri için önemli yere sahip olan Mavi Vatan doktrinini masal olarak nitelendiren CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a, tepkiler gelmeye devam ediyor.Tepkiler sonrası CHP'de bugün, Özgür Özel'in başkanlığında Mavi Vatan toplantısı yapıldı.Toplantının ardından CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Namık Tan'ı da yanına alarak kameraların karşısına geçti.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yücel, Namık Tan'a kasıtlı olarak linç kampanyası başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı;'Sözleri cımbızlandı'“İki gün önce, TBMM'de Somali Tezkeresi üzerine İstanbul Milletvekilimiz Namık Tan'ın partimiz adına yaptığı ve son derece yerinde tespitler ve tanımlamalar içeren konuşmasının bir bölümü adeta cımbızlanarak sosyal medya üzerinden bir linç kampanyası başlatıldı.Namık Tan'ın konuşması üzerinden başlatılan dezenformasyonun peşine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de takıldığını, hatta önünden koştuğunu gördük.Sayın Ömer Çelik'i kurumsal olarak CHP'den ve kişisel olarak Sayın Namık Tan'dan özür dilemeye davet ediyoruz.”AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Namık Tan'ın açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi;“Mavi Vatan”daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis'imizin çatısı altında, Yunanistan'ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri “siyasi masal” olmaktan öteye gitmez. Yunanistan'ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye'nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır.CHP Milletvekili Sayın Namık Tan'ın “Mavi Vatan” için “masal” demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de “Mavi Vatan” için “yayılmacı politika” diyen dış politika kurmayı, yerini “Mavi Vatan” için “masal” diyen bir diğerine bırakmış gözüküyor.Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, Anavatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır.