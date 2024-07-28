Trump'tan Harris'e sert sözler: 3 hafta öncesine kadar bir hiçti! Anketlerde kim önde?

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve ABD eski Başkanı Donald Trump, olası Demokrat Partili rakibi Kamala Harris'e sert sözlerle yüklendi.Florida'da konuşan Trump, Harris hakkında şunları söyledi: 'Üç hafta önce, o bir hiçti, başarısız bir başkan yardımcısıydı ve milyonlarca insanın geçtiği sınırı koruyamayan başarısız bir yönetim gösterdi.Ve onu önce 'sınır bekçisi' ilan etmişlerdi ama şimdi öyle bir şey söylemediklerini ifade ediyorlar. Bu söylediklerini her yerden siliyorlar çünkü tarihimizin en kötü sınır güvenliğine sahibiz. 3,5 sene önce ise en iyisine sahiptik…'Trump, Harris'in adını sürekli yanlış telaffuz etmesiyle ilgili ise 'İsmini yanlış telaffuz etmem açıkçası umurumda değil. İnsanlar bilerek yanlış telaffuz ettiğimi düşünüyor ama isminin birçok söyleniş şekli olduğunu duydum' dedi.Trump'ın Kamala Harris'in ismini bilerek yanlış söylediği düşünülüyor. Kamala ismi Hintçe'den geliyor. Trump'ın bu yolla Harris'in kökenlerine gönderme yaptığı iddia ediliyordu. Trump konuşmasını 'Harris'i ezici bir şekilde yenmemiz gerek' diyerek ve seçmenlerinden oy istedi.Öte yandan anketlerde ise Trump az farkla önde görünüyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı son ankete göre Trump, kayıtlı 1000 seçmenin yüzde 49'unun desteğini alırken Harris, yüzde 47'de kaldı.Harris'in performansının ise Biden'dan daha iyi olduğu vurgulandı...