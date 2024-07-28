Komşularını ziyaret eden Başkan Erdoğan baba ocağında gönülleri fethetti! Yaşlı kadının mutluluk gözyaşları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize Güneysu'da komşularıyla bir araya gelip sohbet etti. Yanına gelen çocukları da boş çevirmeyen Erdoğan, onlara oyuncak verip yakından ilgilendi. Başkan Erdoğan'ı karşısında gören komşulardan biri ise mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere gittiği memleketi Rize'ye gitti.Erdoğan, ziyaretinin 3. gününde baba ocağı Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi.Başkan Erdoğan'ı karşılayan komşuları, sarılarak hasret giderdi.Komşularıyla sohbet eden Erdoğan, yanına gelen çocuklara da oyuncak verdi ve onlarla yakından ilgilendi.ERDOĞAN'I GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADIErdoğan'ı karşısında gören komşularından biri ise gözyaşlarını tutamadı.Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Ayder programı hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu. İyidere Lojistik Merkezi'ndeki program da Erdoğan'ın Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın cenaze törenine katılacağı gerekçesiyle yapılmayacak.