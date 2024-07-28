Gazze'de soykırım, ABD'de 'Kongre'n kafa, Paris'te sapkınlık... Küreselcilerin 'Olimpiyat' ruhu: İpleri siyonist barbarların elinde

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları, paganizm, satanizm ve pedofili temelli LGBT dayatmalarına sahne oldu. Fransa'da kiliseler ayaklanırken; Macaristan Başbakanı Orban “Batı’da ahlak kalmadı” sözleriyle Avrupa'nın içine düştüğü hali özetledi. "Gazze'de tarihin en büyük soykırımı devam ederken bu neyin partisi?" sorusunu soran SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok da "Küreselci cephe, yeni dünya düzeninin olimpiyat ruhunu ilan ediyor" dedi. Bercan Tutar ise emperyal küresel statükonun sahipleri konumundaki ABD ile Avrupa'nın iplerinin siyonist barbarların elinde olduğunu söyledi.

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na sapkınlık gölgesi düştü.Açılış töreninde 'drag queen' (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık ve sapkın LGBT terörü propagandası yapıldığı gerekçesiyle tepki aldı.LGBT dayatması ve Hz. İsa'nın tasvir edildiği son akşam yemeği canlandırması kilisleri de ayaklandırdır.Fransa Katolik Kilisesi 'Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. 'Bu sabah düşüncelerimiz, bazı sahnelerin aşırılığı ve provokasyonu nedeniyle incinen tüm kıtalardaki Hristiyanlarla beraber' açıklamasını yayımladı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise 'Batı'da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları'nın açılışında da gördük' dedi.Öte yandan Macron ve Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster, açılış merasiminden sonra verdiği samimi görüntüler Fransa'nın gündemine oturdu.Caster ve Macron'un birbirlerini tebrik ettiği anlara ilişkin yanak yanağa görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan karelerden oldu.