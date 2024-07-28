Balıkesir'de tır ile otomobil çarpıştı: Katliam gibi kaza...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Bandırma karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Balıkesir'de Gönen Tuzakçı Kırsal Mahallesi civarında Bandırma karayolunda 10 CBZ 20 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 47 AAS 710 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada otomobilde bulunan Recep Çalışkan, Erkan Çakırcalı, İdris Mandacı hayatını kaybederken Neslihan D. yaralı olarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.