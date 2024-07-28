Adalet Bakanı Tunç'tan 'Netanyahu tezkeresi' paylaşımı: Dünyaya verilen demokrasi dersi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin tüm dünyaya verilen bir demokrasi dersi olduğunu belirtti. Bakan Tunç, X paylaşımında, "Zalimleri, zalimlere destek çıkanları ve yaşanan bu utanç tablosunu, insanlık vicdanı ve tarih asla affetmeyecektir. İnsanlık ve savaş suçu işleyen elleri kanlı İsrailli yetkililer, yaptıkları soykırımın cezasını çekmekten kaçamayacaktır." ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, 'Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz' denildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tezkereyi ayakta alkışladı.
'Dünyaya verilen demokrasi dersi'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
'TBMM'de, işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresinin kabul edilmesi tüm dünyaya verilen bir demokrasi dersidir.' ifadelerini kullanan Tunç, şunları kaydetti:
'Gazze'de 40 bin masum sivili katleden bir katile şov eşliğinde konuşma yaptırılması, ABD Kongresinin demokrasiden, insan haklarından, barıştan yana olmadığının göstergesidir. Sivillerin üzerine ölüm yağdıranların kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanması, insanlığın geleceği, insan hakları ve adalet adına endişe vericidir. Zalimleri, zalimlere destek çıkanları ve yaşanan bu utanç tablosunu, insanlık vicdanı ve tarih asla affetmeyecektir. İnsanlık ve savaş suçu işleyen elleri kanlı İsrailli yetkililer, yaptıkları soykırımın cezasını çekmekten kaçamayacaktır.'