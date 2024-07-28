Adalet Bakanı Tunç'tan 'Netanyahu tezkeresi' paylaşımı: Dünyaya verilen demokrasi dersi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin tüm dünyaya verilen bir demokrasi dersi olduğunu belirtti. Bakan Tunç, X paylaşımında, "Zalimleri, zalimlere destek çıkanları ve yaşanan bu utanç tablosunu, insanlık vicdanı ve tarih asla affetmeyecektir. İnsanlık ve savaş suçu işleyen elleri kanlı İsrailli yetkililer, yaptıkları soykırımın cezasını çekmekten kaçamayacaktır." ifadelerini kullandı.