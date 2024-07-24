E-5'te 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

E-5'te meydana gelen feci kazada 10 araç birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kaza sonrası ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor.