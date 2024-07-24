E-5'te 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da, Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Feci kaza sonrası çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
E-5'te meydana gelen feci kazada 10 araç birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza sonrası ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK YOĞUNLAŞTI
Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor.
Kaza sonrası ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK YOĞUNLAŞTI
Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor.