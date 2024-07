TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Kıbrıs Türk Devleti' açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Bugün de Doğu Akdeniz’de dünyanın büyük devletlerinin fiziki varlığı söz konusu. Kıbrıs’ta herkesin büyük emelleri oldu. Büyük devletler Doğu Akdeniz’de olmak için can atmaktadır.Kıbrıs’ta bir işgalci vardır. Kıbrıs Devletini ortadan kaldıran Rum tarafıdır. Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmez. Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı ilelebet devam edecek. Türkiye olarak her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız. Kıbrıs Barış harekatı özgürlük ve onur mücadelesidir. Böyle bir harekat olmasaydı topyekûn Türkiye’de yaşayanların da haysiyet mücadelesidir. Başarı ile kazanılmış bir zaferdir, Kıbrıs halkının acılarını sonlandırmıştır. Türkiye’yi kımıldatmamak için ne ambargolar koyduklarını dün gibi hatırlıyoruz. Kıbrıs Türk devleti dedim, dilim sürçmedi ne dediğimi biliyorum. Önce kuzey Kıbrıs federe devletti. Her zaman Kıbrıs Türk Devletinin egemen eşitliğini savunacağız.Türkiye o müdahaleyi yapmasaydı bir soykırım ile karşı karşıya kalacaktı Kıbrıs Türk halkı. Önce canilik yapanlara engel olsalardı ya. Uluslararası sistem Gazze'deki insani dramı da sonlandıracak durumda değildir. Uluslararası sistem kör ve sağırdır. Hakim olan düşünce insanların eşitliği fikrine oturmuyor. Devletlerin egemen eşitliği kabul edilmiyor. Böylesi uluslararası sistemin yürümesi mümkün değil.