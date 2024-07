Bakan Uraloğlu açıkladı! TÜRASAŞ sanayi devleri arasında

TÜRASAŞ'ın listede yer alan 9 kamu kuruluşundan biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, demiryollarını modern ve yerli araçlarla donattıklarının altını çizdi. Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi Eskişehir – 5000'in montajını tamamladık, sıra dinamik testlerinde. Milli Elektrikli Hızlı Trenimiz ise 2025 yılında yolcularıyla buluşacak.” dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistemler AŞ'nin (TÜRASAŞ), İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde önceki yıla göre 64 basamak birden yükselerek 2023 finansal verileri doğrultusunda sanayinin dev şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti.Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın satış hasılatı, brüt katma değer, öz sermaye, dönem karı ve ihracat tutarı gibi kriterler değerlendirilerek belirlenen sonuçlara göre ISO 500 listesinde yer alan 9 kamu kuruluşundan birisi olduğunu vurgulayarak, “Demiryolu sanayinde 100 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimiyle ülkemizin raylı sistemler imalat sektöründeki en büyük temsilcisi olan TÜRASAŞ 3 bölge müdürlüğündeki yaklaşık 4 bin personelle toplam 370 bin metrekare kapalı alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirmeye ve üretmeye devam ediyor. Bu süreçte üretimini tamamladığımız Milli Yük Vagonu, Milli Elektrikli Tren setimizin yanı sıra Eskişehir-5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Demiryollarımızı modern yerli araçlarımızla donatmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.Yeni koşullara hızla uyum sağlayan fabrikalarda yerli ve milli ürünlerin imalatına devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, tasarım hızı saatte 176 kilometre olan Milli Elektrikli Tren setinin uluslararası standartlarda üretildiğini belirterek, “Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada kullanılmak için de üretildi. Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikasına sahip (TSI) setler, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü 5'li ve 6'lı araç sayısına sahip olarak üretiliyor. 5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor. İlk üç seti şu an yolcu taşımacılığına devam eden tren setlerimizin dördüncüsünün de montaj işlemleri ve fabrika testleri de devam ediyor.” dedi.TÜRASAŞ tarafından üretilen demiryolu intermodal yük taşımacılığında en çok tercih edilen vagonlardan olan Milli Yük Vagonu'nun ise Avrupa'da sınıfının darası en hafif ve en fazla yük taşıyan vagon olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, üç bojili ve iki şaseli TSI Sertifikasına sahip son teknoloji ürünü vagonun yerlileşme ve millileşme hareketi doğrultusunda oluşturulduğunu vurguladı.Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza uygun ve 8 araçlı olarak üretilecek Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin tasarım çalışmalarının final aşamasında olduğunu da duyurarak, “584 yolcu taşıma kapasiteli trenimizin tasarım sürecinin yüzde 90'ını tamamlayarak prototip üretimine yönelik süreçleri de başlattık. İlk prototip montajını 2024 yılı sonunda bitireceğiz ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi, 2025 yılında raylarda göreceğiz.” şeklinde konuştu.İlklerin ve enlerin projesi Eskişehir – 5000 kapsamında, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ihtiyaçlarına uygun yerli ve milli yeni nesil elektrikli anahat lokomotifini geliştirdiklerini de belirten Uraloğlu, montajı ve fabrika içi statik testleri tamamlanan lokomotifin dinamik testlerinin devam ettiğini söyledi. Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:“5 megavat gücünde, TSI sertifikasına sahip, yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, 140 km/s hıza sahip, TURASAŞ marka yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotifini geliştirdik. Eskişehir-5000 projemizin öne çıkan birçok özelliği de bulunuyor. Örneğin; cer motorlarının her biri bin 280 kilovat gücünde ve bugüne kadar ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü cer motoru özelliğini taşımaktadır. Cer konvertörlerinin her biri 2.5 megavat gücünde olup bir raylı sistem aracı için ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü yüksek gerilim cer konvertörü; ayrıca anahat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji ve ilk tren kontrol ve yönetim sistemi bu projemizle hayat buldu. Lokomotifte yaklaşık 115 yerli tedarikçiden temin yapılarak ekonomiye ve cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağlandı.”