Biden'ın çekilme kararı dünya basınında: ABD'yi kaosa sürükledi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak seçimlere kısa bir süre kala adaylıktan çekilme kararı aldı. Biden, sosyal medya hesabından yayımladığı mektupta, 'Niyetim yeniden seçilmek olsa da, çekilmemin ve görev süremin sonuna dek sadece başkanlık görevlerime odaklanmanın partimin ve ülkemin iyiliğine olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.Adaylıktan çekildiğini duyuran Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıkladı. Biden yaptığı açıklamada, 'Demokrat dostlarım, adaylığı kabul etmemeye ve görev süremin geri kalanında tüm enerjimle başkanlık görevlerime odaklanmaya karar verdim. 2020'de partinin adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i başkan yardımcım olarak seçmek oldu. Ve bu verdiğim en iyi karar oldu. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olması için tam desteğimi ve onayımı sunuyorum. Demokratlar, bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Hadi yapalım şunu' dedi.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Biden'ın çekilme kararı dünya basınında da gündem oldu.ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Washington Post, Biden'ın hamlesini 'tarihi' olarak tanımaldı. Gazete, istifa kararının ülkeyi belirsizliğe sürüklediğini belirtirken, görevdeki bir başkanın adaylığından vazgeçmesi için partisinden baskı görmesinin ABD siyasi tarihinde silinmeyecek bir yer edindiğini ifade etti.New York Times gazetesi ise Biden'ın istifa kararının şaşırtıcı olduğunu ve siyasi hayatının en zor kararını verdiğini yazdı. Biden'ın son ana kadar 'yarıştayım' mesajı verdiğini yazan gazete, 'Biden Pazar günü kararını sosyal medyadan açıklayana kadar evin dışında neredeyse hiç kimse onun ne düşündüğünü bilmiyordu.' ifadelerine yer verdi.İngiliz The Telegraph Gazetesi de Biden'ın kararını 'Biden yarıştan çekildi' başlığıyla okuyucularına servis etti. Biden'ın aldığı kararla 50 yıllık siyasi hayatının artık sona erdiğini yazan Telegraph haberinde 'Bu karar, Demokrat Parti'yi kaosa sürüklerken, Biden'ı seçime sayılı günler kala geri adım atan ilk kişi yapıyor.' ifadelerine yer verildi.İngiliz The Guardian, 'Biden yarışı bırakıyor' başlıklı haberinde, tarihi kararın ABD'yi seçimlere sayılı günler kala kaosa sürüklediğini bildirdi.Gazete bu kararın Demokrat Parti liderleri, organizatörler ve bağışçılar tarafından haftalarca süren bir baskı kampanyasının ardından geldiğini ekledi.