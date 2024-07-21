İstanbul Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altında! Soğutma çalışmaları sürüyor

İstanbul sınırları içinde oldukça geniş bir alanı kapsayan Aydos Ormanının Pendik ilçesi sınırlarındaki kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile Anadolu ve Avrupa itfaiye ekipleri sevk edildi.Arazinin dik ve oldukça engebeli olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede oldukça zorlandı.Yangına 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 4 adet yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi.Polis yangın alanından geçen Semerkant Bulvarı'nın bir kısmını itfaiye ekiplerinin yangın alanına rahat geçebilmesi için araç trafiğine kapattı. Ayrıca bölgeye güvenlik önlemi almak için çok sayıda polis hazır bulundu.Yangın sebebiyle çok sayıda vatandaş da bölgede toplandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik mücadelesi sonucunda yangın söndürüldü.Yangın söndürmede 30 itfaiye aracı ile 78 ekip ve 88 itfaiye olmak üzere 159 personel aldı. Yangında 4 hektarlık alan küle döndü.İstanbul Valiliği de yangınla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, '21.07.2024 Pazar günü saat 14.00 sıralarında Pendik - Aydos Ormanında yangın çıkmıştır. Yangına, Orman Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekipleri ivedilikle müdahale etmiştir.Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edilmiş olup, Ayrıca İtfaiye, Afad, emniyet ve diğer ilgili birimlerimiz de toplam 78 ekip, 159 personelle yangına müdahale etmiştir.Orman yangını kontrol altına alınarak, ekiplerin soğutma çalışması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'