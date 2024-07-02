A Milli Takım'ımız, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi | EURO 2024

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti almak için Avusturya ile kritik bir maçta kozlarını paylaştı. Millilerimiz, zorlu maçı 2-1 kazanarak turnuvada çeyrek final biletini kaptı.

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti almak için Avusturya ile kritik bir maçta kozlarını paylaştı. Millilerimiz, zorlu maçı 2-1 kazanarak turnuvada çeyrek final biletini kaptı.A Milli Takım'ımıza çeyrek finali getiren golleri 1. ve 60. dakikada Merih Demiral kaydetti.Avusturya'nın tek golünü ise 66. dakikada Gregoritsch attı.