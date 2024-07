Sultangazi'de büyük panik: Yıkım çalışması sırasında...

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi, 2118. Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde 3 aydır devam eden yıkım kapsamında sabah saat 09.00 sıralarında iş makinasıyla yıkım yapıldığı esnada, yıkılan binanın yanında bulunan 6 katlı Eda Apartmanı'nın duvarları yıkıldı. Olayın ardından 6 katlı bina tahliye edilirken yıkım çalışmaları ise durduruldu. Olay yerine gelen ekipler hasar tespit çalışması yaparken, bina sakinleri ile yıkımı yapan firma çalışanları arasında gerginlik yaşandı.Eda Apartmanı'nda yaşayan Dilşah Güzel, '3 aydır inşaat devam ediyor. İçerden yıktılar önce, artık nasıl yıktılarsa biz orayı bilmiyoruz. Buraya bir sac çektiler. Bugün de yıkım vardı. Yıkım olduğu için ben sabah evden çıktım, rahatsız olmayayım diye. Kızımın evine gittiğimde haber geldi, 'Gelin, eviniz yıkıldı' diye. Biz geldiğimizde kepçe ne bir su motoru getirmiş, ne bir mühendis var, ne can güvenliği var. Çevreye de zarar. Yukarıdan aşağıya dört dairemiz yıkıldı. Yatak odası duvarları yıkıldı. İçerideki bütün fayanslar da patladı. Kendi yıktıklarının da ne müteahhidi belli ne kepçecisi belli. Kim yıktı? Kim yaptı? Biz bize kaldık. Şu an girdim içeri evimi tanımaz oldum. Ne halde olduğunu bilmiyorum. 3 çocuğumla kendim yatak odasından çıkmasam ölecektim orada. Şimdi evi tahliye ettiler. Biz bir su bardağı bile almadan evden çıktık. Bütün eşyalarımız kaldı. Can güvenliğimiz de yok. Şu an gidecek yerimiz de yok. Bu gidişle ev daha sonra çökecek' dedi.Apartman sakinlerinden Ahmet İlbasan, 'Sabah saatlerinde kahvaltı yaparken bebeğimizi olaydan bir 20 dakika önce beşiğinden almıştık. Beşikten aldıktan sonra kahvaltımızı toplarken bir anda büyük bir sesle korku yaşadık. Evimizin her yerine bir toz bulutu yığıldı. Büyük bir korkuyla evi terk etmek zorunda kaldık. Allah'a şükürler olsun ki, 20 dakikayla bebeğimizin canını kurtardık. Yoksa bu beton yığını bebeğimizin üzerine düşecekti. Büyük bir korku yaşadık hakkımızı savunacağız' diye konuştu.Evinin yatak odası yıkılan Ozan Güzel ise, 'Gördüğünüz gibi burada herhangi bir denetim yok. Bugün tatil olmasından kaynaklı çok hızlı bir yıkım yapmaya çalışmışlar burada. Kolonları aniden patlattıkları için binanın arka tarafı komple hızlı bir şekilde düşüyor, bu kolonlar bizim binaya çarpıyor. Yani kolonlar binaya çarptığı için bu taraftaki bütün duvarlar yıkıldı. Bu duvarlar yıkıldı ama binanın şu an inşaatı tehlikeli duruyor, ne yapacaklarını daha bilmiyoruz. Biz yetkililerle görüşüyoruz ama nasıl olacak? Yıkım nasıl devam edecek? Yıkım sonrasında tekrar binaya zarar verilecek mi? Bizim zararlarımız karşılanacak mı? Maddi durumlar çok önemli değil, can kaybı yaşanmadığı için biraz teselli olduk ama bina zarar gördü mü? Yaşanabilir mi? Devam edebilir miyiz? Merak içerisindeyiz, bilmiyoruz' ifadelerini kullandı.