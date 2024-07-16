İzmir'de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...

İzmir'de geçen Cuma günü meydana gelen şiddetli yağışta, şehrin kalbi Konak'ta, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan ikinci el antika eşya alım satımı yapan, amatör müzisyen İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili soruşturmada, bilirkişi ön raporuna göre haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 20'si gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli bir şube müdürü, 3 kontrolör ile Gediz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ve işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtildi.Diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.Google haritalarda 3 ay önce yani Nisan 2024'te kayda geçen fotoğraflarda 2 kişinin hayatını kaybettiği noktadaki mazgalın bitişiğinde elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü.Bu da cinayet gibi ihmalin göz göre göre geldiğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar sosyal medyada paylaşılan Google haritalar fotoğraflarının altına yaptıkları yorumlarla yaşanan olaya tepkilerini dile getirdi.Demokrasi Üniversitesi öğrencileri arkadaşları Özge Ceren Deniz'in öldüğü sokağa karanfil bıraktı.Ayrıca 'kaza değil cinayet' yazılı bir pankartı olay yerindeki sandalyenin üzerine bırakan Özge'nin arkadaşları yaşanan olaya tepki gösterdi.Sabah'ın haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağanak yağıştan kaçarken sokak ortasındaki su birikintisine basınca elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyetinin oluşturduğu ön rapor tamamlandı. Raporun detaylarına ulaşıldı.Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi.Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği ve zedelenmiş olduğu görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.Besleme devrelerine ait kabloların zemin yüzeyine göre gömülme derinlikleri ölçüldü. Kablo koruyucu boru altından ölçüldüğünde en derin noktalarda 45 cm, boru üstünden ölçüldüğünde 36 cm olduğu görüldü Temasın olduğu noktada ise derinliği mazgalın kalınlığı kadar olduğu görüldü.Normalde sokaklarda 80 cm, koruyucu önlemler alındığında 60 cm derine gömülmesi gerekirken, kabloların derinliğinin yetersiz olduğu tespit edildi.Ayrıca kablo derinliğinin 15 cm düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etkenin, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi olarak tespit edildi.Ayrıca kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği belirlendi.Öte yandan 5 yıl önce yerel bir gazetede aynı sokakta elektrik kaçağının bulunduğuna yönelik esnafın şikayetlerine ilişkin haberlerin yayınlandığı da ortaya çıktı.Haberde şikayetler sonrası bölgede onarım çalışması yapıldığı ifade edildi. Çevrede bulunan bir iş yerinin avukatı Çiçek Sırma ise bölgede daha önce de esnafın elektrik kaçağı şikayetlerinin bulunduğunu öne sürdü.Yerel seçimler öncesi de yol üzerinde İZSU ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, bu çalışmanın kablolara zarar vermiş olabileceğini öne süren Sırma, konunun bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını aktardı.Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ise yaptığı açıklamada kablolarda izolasyon hatası olduğunu belirterek, 'EMO İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir.Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki vatandaşımız hayatını kaybettiği düşünülmektedir' denildi.Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı.Yaman, 'Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü.Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar' ifadelerine yer verdi.