Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerel Yönetimler Değerlendirme Toplatısı'nda konuştu

Başkan Erdoğan AK Parti Kızılcahamam Kampı Yerel Yönetimler Değerlendirme Toplatısı'nda konuştu...Merkez Yürütme Kurulu kıymetli üyelerimiz, değerli başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile 81 vilayetimizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Toplantımız münasebeti ile sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Toplantının içeriğine katkı sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni başkanlarımızı, tekrar seçilenleri yürekten tebrik ediyorum.Seçim döneminde belediye başkanlarımızla çeşitli vesilelerle bir araya geldi. AK Parti'den geniş çaplı istişare toplantılarını seçimler bebesiyle gerçekleştiremedik. Geçen ay yine burada partimizin eski yeni kurmay kadrosu ve milletvekilleri ile beraber olduk. Her kademede danışmaya diyaloğa önem veriyoruz. Ortak akılla çözümler arıyoruz.Bizim hikayemiz yerelden genele ilerleyen bir başarıdır. Milletimiz yerel yönetimlerde gördü tanıdı bize orada inandı ve güvendi. Bize iktidar kapısını açan da 22 yıldır iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki başarımızdır. Toplumun beklentilerini karşılamalıyız. Değişime daha hızlı adapte olmalıyız.Seçim bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Düne kadar seçim kazanmak için atıp tutanlar bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Ucuzlatacağız fiyatını indireceğiz hatta bedava yapacağız dedikleri hizmetlerin tamamında fiyat artırışına gittiler.Gemiyi öyle bir azıya aldılar ki kendi partileri bile isyan etti. Verdikleri sözlerin arkasında durmak yerine bütün enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar. Medya mensuplarına Roma turu ile diyet borcu ödeniyor. Makam odalarında vatandaş darp etmek, kadınların hayata katılım alanlarını kısıtlamak, Arapça tabelalara savaş açmak, gençlerimize hizmet eden vakıflara baskı kurmak dışında hiçbir şey yapmadılar. Muhalefet belediyelerinde vaadin yerini zam yağmuru aldı.Muhalefetin siyaset anlayışında köklü bir değişim yaşanmazsa önümüzde 5 yıl boyunca benzer hadiselere şahitlik edeceğiz. Yerel yönetimlerde güç zehirlenmesine kapılarak vatandaşa hayat biçimi dayatılmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye ideolojik fanatizmden çok çekti. Tepeden inme yönetim anlayışının ülkemize ve demokrasimize ağır faturaları olmuştur. Özellikle el değiştiren belediyelerde eski hastalıklar nüksetmeye başladı. 28 Şubat dönemini anımsatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor. Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamaktan herkes uzak durmalı.Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayın sebebi muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Vandallık yapmak sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır, bulamayacaktır. Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. Siyaset yanlışa engel olmak doğruya güç vermektir. Millete hizmet götürenlere engel çıkarmak elini kolunu bağlayacak mantıkla hareket etmek bize yakışmaz.Zannetmeyin ki sadece küçük bir beldeyi yönetiyorsunuz. Bilakis siz büyük AK Parti çınarını ayakta tutuyorsunuz. Çınarın tek bir kökünde sorun olursa bundan gövde de etkilenir. Çınarın tek bir kökü güçlü olursa gövdesi de diri olur. Onun için sorumluluğunuz çok büyük. En başta finansal konularda bu meseleleri hatırlayacaksınız. O para milletin size ve ekibinize emanetidir. Her bir kuruşu eklerken onun milletin parası olduğunu hatırlayacaksınız. Harcamanızı isabetli yapacak, israftan kaçınacaksınız. Kaynağı belirsiz para kuleleriyle gündeme gelenlerin durumu sizler de gördünüz. En küçük yanlış size oy verenleri değil gölgesinde milyonların huzur bulduğu Türkiye çınarına da zarar verir.Seçilmiş olmanız milletin üzerinde bir konuma yükseldiğiniz anlamına gelmiyor. Tam aksine milletin hizmetkarı konumuna getiriyor. Onun için her an milletimizin içinde olacaksınız. İyi gününde kötü gününde aziz milletimiz sizi yanında bulacak. Yoksul gelip sizi bulmayacak siz gidip yoksulu muhtacı dertliyi bulacaksınız. Kapınız ve sofranız daima vatandaşa açık olacak.